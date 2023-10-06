https://ria.ru/20231006/polet-1901065503.html

Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет

Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет - РИА Новости, 06.10.2023

Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет

Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана, сообщили... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:14

2023-10-06T20:14

2023-10-06T20:14

наука

ричард брэнсон

virgin galactic

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана, сообщили в компании. Несущий самолет VMS Eve с закрепленным на нем суборбитальным кораблем VSS Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико. Через 45 минут после старта аппарат Unity отделился от несущего его самолета и затем продолжил полет на собственной тяге до границы с космосом, после чего в режиме скользящего полета вернулся на Землю. На борту суборбитального корабля на границе с космосом побывал экипаж из четырех человек, помимо астронавта-инструктора Бет Мозес, которая работает в Virgin Galactic, в него вошли космические туристы из США, Великобритании и Пакистана. "Астронавт номер 019 из Пакистана стал первым человеком из этой страны, совершившим полет (в космос - ред.)", - сообщили в компании. Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческий космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой - "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет".

https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ричард брэнсон, virgin galactic, в мире