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Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет - РИА Новости, 06.10.2023
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Наука
 
20:14 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/polet-1901065503.html
Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет
Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет - РИА Новости, 06.10.2023
Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет
Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана, сообщили... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:14
2023-10-06T20:14
наука
ричард брэнсон
virgin galactic
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана, сообщили в компании. Несущий самолет VMS Eve с закрепленным на нем суборбитальным кораблем VSS Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико. Через 45 минут после старта аппарат Unity отделился от несущего его самолета и затем продолжил полет на собственной тяге до границы с космосом, после чего в режиме скользящего полета вернулся на Землю. На борту суборбитального корабля на границе с космосом побывал экипаж из четырех человек, помимо астронавта-инструктора Бет Мозес, которая работает в Virgin Galactic, в него вошли космические туристы из США, Великобритании и Пакистана. "Астронавт номер 019 из Пакистана стал первым человеком из этой страны, совершившим полет (в космос - ред.)", - сообщили в компании. Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческий космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой - "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет".
https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html
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ричард брэнсон, virgin galactic, в мире
Наука, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic, В мире
Virgin Galactic осуществила четвертый коммерческий суборбитальный полет

Virgin Galactic провела четвертый запуск туристов на границу с космосом

© Virgin GalacticСамолет компании Virgin Galactic
Самолет компании Virgin Galactic
© Virgin Galactic
Самолет компании Virgin Galactic. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Компания Virgin Galactic осуществила очередной запуск суборбитального корабля VSS Unity, впервые на границе с космосом побывал астронавт из Пакистана, сообщили в компании.
Несущий самолет VMS Eve с закрепленным на нем суборбитальным кораблем VSS Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико. Через 45 минут после старта аппарат Unity отделился от несущего его самолета и затем продолжил полет на собственной тяге до границы с космосом, после чего в режиме скользящего полета вернулся на Землю.
На борту суборбитального корабля на границе с космосом побывал экипаж из четырех человек, помимо астронавта-инструктора Бет Мозес, которая работает в Virgin Galactic, в него вошли космические туристы из США, Великобритании и Пакистана. "Астронавт номер 019 из Пакистана стал первым человеком из этой страны, совершившим полет (в космос - ред.)", - сообщили в компании.
Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческий космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой - "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет".
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НаукаРичард БрэнсонVirgin GalacticВ мире
 
 
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