https://ria.ru/20231006/podzhog-1900944755.html
В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф
В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф - РИА Новости, 06.10.2023
В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф
Полицейские задержали в Бугульме троих подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Татарстане, сообщили РИА Новости в управлении на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:18
2023-10-06T14:18
2023-10-06T14:18
происшествия
бугульма
россия
куйбышевская железная дорога
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Бугульме троих подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Татарстане, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что 5 октября было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Бугульма вследствие "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. "Сотрудниками Казанского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из МВД по республики Татарстан задержаны трое местных жителей, причастных к поджогу железнодорожного оборудования", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что был совершен поджог шкафа, сорвана пломба и навесной замок, внутри - обугленные провода. Были установлены личности троих подозреваемых в поджоге, один из которых – несовершеннолетний – оказался организатором преступления. "Предварительно установлено, что 16-летний злоумышленник в одном из мессенджеров нашел объявление с предложением заработка. Заинтересовавшись предложением, он получил от анонимного работодателя задание поджечь железнодорожное оборудование. После чего он привлек к совершению противоправных действий двух своих совершеннолетних знакомых", - уточняет ведомство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", грозящая сроком до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бугульма, россия, куйбышевская железная дорога, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Бугульма, Россия, Куйбышевская железная дорога, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф
Полиция в Бугульме задержала троих подростков, поджегших релейный шкаф
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Бугульме троих подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Татарстане, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
Ранее Куйбышевская железная дорога
сообщила, что 5 октября было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Бугульма вследствие "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
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"Сотрудниками Казанского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из МВД по республики Татарстан задержаны трое местных жителей, причастных к поджогу железнодорожного оборудования", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что был совершен поджог шкафа, сорвана пломба и навесной замок, внутри - обугленные провода. Были установлены личности троих подозреваемых в поджоге, один из которых – несовершеннолетний – оказался организатором преступления.
"Предварительно установлено, что 16-летний злоумышленник в одном из мессенджеров нашел объявление с предложением заработка. Заинтересовавшись предложением, он получил от анонимного работодателя задание поджечь железнодорожное оборудование. После чего он привлек к совершению противоправных действий двух своих совершеннолетних знакомых", - уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", грозящая сроком до 20 лет лишения свободы.
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