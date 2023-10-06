https://ria.ru/20231006/podzhog-1900944755.html

В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф

В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф - РИА Новости, 06.10.2023

В Татарстане задержали троих подростков, поджегших релейный шкаф

Полицейские задержали в Бугульме троих подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Татарстане, сообщили РИА Новости в управлении на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:18

2023-10-06T14:18

2023-10-06T14:18

происшествия

бугульма

россия

куйбышевская железная дорога

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Полицейские задержали в Бугульме троих подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях в Татарстане, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Ранее Куйбышевская железная дорога сообщила, что 5 октября было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Бугульма вследствие "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. "Сотрудниками Казанского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из МВД по республики Татарстан задержаны трое местных жителей, причастных к поджогу железнодорожного оборудования", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что был совершен поджог шкафа, сорвана пломба и навесной замок, внутри - обугленные провода. Были установлены личности троих подозреваемых в поджоге, один из которых – несовершеннолетний – оказался организатором преступления. "Предварительно установлено, что 16-летний злоумышленник в одном из мессенджеров нашел объявление с предложением заработка. Заинтересовавшись предложением, он получил от анонимного работодателя задание поджечь железнодорожное оборудование. После чего он привлек к совершению противоправных действий двух своих совершеннолетних знакомых", - уточняет ведомство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", грозящая сроком до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230922/diversiya-1897922741.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

бугульма

россия

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бугульма, россия, куйбышевская железная дорога, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии)