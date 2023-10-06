https://ria.ru/20231006/podzhog-1900897904.html

В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф

В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 06.10.2023

В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф

Неизвестные подожгли релейный шкаф в районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане, движение пассажирских поездов не нарушено, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:53

2023-10-06T11:53

2023-10-06T11:53

происшествия

бугульма

республика татарстан (татарстан)

куйбышевская железная дорога

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли релейный шкаф в районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане, движение пассажирских поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Инцидент произошел еще в четверг, но сообщается о нем на следующий день. "Пятого октября было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Бугульма (Республика Татарстан) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. По данным железной дороги, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230908/arest-1894885086.html

бугульма

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, бугульма, республика татарстан (татарстан), куйбышевская железная дорога