https://ria.ru/20231006/podzhog-1900897904.html
В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф
В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 06.10.2023
В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф
Неизвестные подожгли релейный шкаф в районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане, движение пассажирских поездов не нарушено, сообщили РИА... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:53
2023-10-06T11:53
2023-10-06T11:53
происшествия
бугульма
республика татарстан (татарстан)
куйбышевская железная дорога
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Неизвестные подожгли релейный шкаф в районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане, движение пассажирских поездов не нарушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Инцидент произошел еще в четверг, но сообщается о нем на следующий день. "Пятого октября было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Бугульма (Республика Татарстан) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. По данным железной дороги, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20230908/arest-1894885086.html
бугульма
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бугульма, республика татарстан (татарстан), куйбышевская железная дорога
Происшествия, Бугульма, Республика Татарстан (Татарстан), Куйбышевская железная дорога
В Татарстане на железной дороге подожгли релейный шкаф
В Татарстане возле железнодорожной станции Бугульма подожгли релейный шкаф