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Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона - РИА Новости, 06.10.2023
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Воронежская область
 
16:58 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/podderzhka-1901002401.html
Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона
Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона - РИА Новости, 06.10.2023
Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона
Депутаты Воронежской областной думы расширили перечень категорий проживающих в регионе граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:58
2023-10-06T16:58
воронежская область
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили перечень категорий проживающих в регионе граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, сообщает в пятницу заксобрание. Депутаты одобрили соответствующие изменения в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" в ходе очередного заседания, которое состоялось 6 октября. "Региональный бюджет последние годы носит ярко выраженную социальную направленность. При этом совместная работа законодательной и исполнительной власти постоянно направлена на расширение категорий получателей мер социальной поддержки, продление имеющихся, индексацию различных выплат, упрощение критериев их получения", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Как отмечает заксобрание, принятым законом установлена новая категория граждан, которым предоставляется социальная поддержка в соответствии с региональным законодательством. В частности, это проживающие на территории Воронежской области инвалиды, в том числе дети-инвалиды, страдающие нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухостью 4 степени или глухотой, и которым проведена операция по вживлению кохлеарных имплантов. Принятая для них мера социальной поддержки предусматривает компенсацию затрат по замене внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, а также стоимость ремонта внешней части системы. На данный момент в регионе проживают 214 детей-инвалидов и 46 взрослых граждан с инвалидностью, являющихся пользователями систем кохлеарной имплантации. Среднегодовое обслуживание одного речевого процессора для них составляет от 43 375 до 57 500 рублей. "Размер денежной компенсации, предусмотренной законодательным нововведением, составляет 60 тысяч рублей, но не более фактически затраченных средств на указанные цели. В среднем в год, с учетом доставки, на предоставление данной меры социальной поддержки из областного бюджета потребуется 15,6 миллиона рублей (закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и действует по 31 декабря 2025 года). Порядок предоставления компенсации будет определяться департаментом социальной защиты области", – пояснил Нетёсов.
https://ria.ru/20230824/nastavnichestvo-1891952913.html
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона

Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили перечень категорий проживающих в регионе граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, сообщает в пятницу заксобрание.
Депутаты одобрили соответствующие изменения в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" в ходе очередного заседания, которое состоялось 6 октября.
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"Региональный бюджет последние годы носит ярко выраженную социальную направленность. При этом совместная работа законодательной и исполнительной власти постоянно направлена на расширение категорий получателей мер социальной поддержки, продление имеющихся, индексацию различных выплат, упрощение критериев их получения", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает заксобрание, принятым законом установлена новая категория граждан, которым предоставляется социальная поддержка в соответствии с региональным законодательством. В частности, это проживающие на территории Воронежской области инвалиды, в том числе дети-инвалиды, страдающие нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухостью 4 степени или глухотой, и которым проведена операция по вживлению кохлеарных имплантов. Принятая для них мера социальной поддержки предусматривает компенсацию затрат по замене внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, а также стоимость ремонта внешней части системы.
На данный момент в регионе проживают 214 детей-инвалидов и 46 взрослых граждан с инвалидностью, являющихся пользователями систем кохлеарной имплантации. Среднегодовое обслуживание одного речевого процессора для них составляет от 43 375 до 57 500 рублей.
"Размер денежной компенсации, предусмотренной законодательным нововведением, составляет 60 тысяч рублей, но не более фактически затраченных средств на указанные цели. В среднем в год, с учетом доставки, на предоставление данной меры социальной поддержки из областного бюджета потребуется 15,6 миллиона рублей (закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и действует по 31 декабря 2025 года). Порядок предоставления компенсации будет определяться департаментом социальной защиты области", – пояснил Нетёсов.
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