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"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу - РИА Новости, 06.10.2023
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00:40 06.10.2023 (обновлено: 01:04 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/podderzhka-1900834787.html
"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу
"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу - РИА Новости, 06.10.2023
"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу
Поддержка Украины Западом ослабевает, в ее необходимости сомневаются все больше стран, пишет обозреватель Telegraph Кон Кафлин. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T00:40
2023-10-06T01:04
в мире
украина
венгрия
сергей лавров
матеуш моравецкий
киев
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поддержка Украины Западом ослабевает, в ее необходимости сомневаются все больше стран, пишет обозреватель Telegraph Кон Кафлин."Если рассуждать с позиций Киева, это внезапное ослабление поддержки со стороны Запада не сулит ему ничего хорошего в плане шансов на успех в текущем конфликте. Кроме того, встает вопрос: действительно ли Запад все еще хочет победы Украины?" — написал Кафлин.Он также отметил, что поставки Киеву вооружения, которое в самом начале помогало ВСУ, приобрели негативный эффект — затягивание конфликта в ущерб интересам Украины. Кроме того, среди западных стран наблюдается тенденция отказа от поддержки постсоветской республики. Так, например, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о прекращении отправке Украине техники, Венгрия блокирует пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов евро, а в Словакии назревают антиукраинские настроения из-за формирования нового правительства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900823594.html
украина
венгрия
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в мире, украина, венгрия, сергей лавров, матеуш моравецкий, киев, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Матеуш Моравецкий, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу

Telegraph: поддержка Украины Западом ослабевает

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поддержка Украины Западом ослабевает, в ее необходимости сомневаются все больше стран, пишет обозреватель Telegraph Кон Кафлин.
«
"Если рассуждать с позиций Киева, это внезапное ослабление поддержки со стороны Запада не сулит ему ничего хорошего в плане шансов на успех в текущем конфликте. Кроме того, встает вопрос: действительно ли Запад все еще хочет победы Украины?" — написал Кафлин.
Он также отметил, что поставки Киеву вооружения, которое в самом начале помогало ВСУ, приобрели негативный эффект — затягивание конфликта в ущерб интересам Украины. Кроме того, среди западных стран наблюдается тенденция отказа от поддержки постсоветской республики. Так, например, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о прекращении отправке Украине техники, Венгрия блокирует пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов евро, а в Словакии назревают антиукраинские настроения из-за формирования нового правительства.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
США не выделят деньги Украине из других статей бюджета, заявили в Пентагоне
Вчера, 22:30
 
В миреУкраинаВенгрияСергей ЛавровМатеуш МоравецкийКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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