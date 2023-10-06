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"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу

"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу - РИА Новости, 06.10.2023

"Ничего хорошего". На Западе подготовились к неприятному для Украины шагу

Поддержка Украины Западом ослабевает, в ее необходимости сомневаются все больше стран, пишет обозреватель Telegraph Кон Кафлин. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:40

2023-10-06T00:40

2023-10-06T01:04

в мире

украина

венгрия

сергей лавров

матеуш моравецкий

киев

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Поддержка Украины Западом ослабевает, в ее необходимости сомневаются все больше стран, пишет обозреватель Telegraph Кон Кафлин."Если рассуждать с позиций Киева, это внезапное ослабление поддержки со стороны Запада не сулит ему ничего хорошего в плане шансов на успех в текущем конфликте. Кроме того, встает вопрос: действительно ли Запад все еще хочет победы Украины?" — написал Кафлин.Он также отметил, что поставки Киеву вооружения, которое в самом начале помогало ВСУ, приобрели негативный эффект — затягивание конфликта в ущерб интересам Украины. Кроме того, среди западных стран наблюдается тенденция отказа от поддержки постсоветской республики. Так, например, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил о прекращении отправке Украине техники, Венгрия блокирует пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов евро, а в Словакии назревают антиукраинские настроения из-за формирования нового правительства.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900823594.html

украина

венгрия

киев

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в мире, украина, венгрия, сергей лавров, матеуш моравецкий, киев, вооруженные силы украины, нато