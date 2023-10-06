https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html

Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов - РИА Новости, 06.10.2023

Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:48

2023-10-06T16:48

2023-10-06T17:15

специальная военная операция на украине

безопасность

сватово

кременная

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Всего российской стороне сдались 17 человек.Они рассказали, что удерживали опорный пункт под Донецком, им не позволили отступить даже после того, как закончился боекомплект. Кроме того, командование не организовало эвакуацию раненых.В зоне спецоперации действует открытый канал связи на частоте 149.200 для желающих сложить оружие украинских военных.Сообщения о сдавшихся военнослужащих ВСУ поступают регулярно. Так, 27 сентября их группа вышла к российским позициям на направлении Сватово — Кременная, принеся с собой ящики с боеприпасами. За неделю до этого еще несколько военнослужащих ВСУ сложили оружие также на Сватовском направлении.

сватово

кременная

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2023

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сдача в плен 17 украинских военных под Донецком Украинские военные, удерживавшие опорный пункт под Донецком, добровольно сдались в плен российской стороне, так как командование ВСУ приказывало им удерживать позиции без боеприпасов. Всего сдались 17 человек, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах. Пленные рассказали, что им не дали отступить, даже когда не осталось боекомплекта, эвакуация раненых также не была проведена. 2023-10-06T16:48 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сватово, кременная, вооруженные силы украины