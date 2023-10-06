Рейтинг@Mail.ru
Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 06.10.2023 (обновлено: 17:15 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html
Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов - РИА Новости, 06.10.2023
Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов
Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:48
2023-10-06T17:15
специальная военная операция на украине
безопасность
сватово
кременная
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901006966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a895fedb25d89f1caa1d32af21d4f3d.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Всего российской стороне сдались 17 человек.Они рассказали, что удерживали опорный пункт под Донецком, им не позволили отступить даже после того, как закончился боекомплект. Кроме того, командование не организовало эвакуацию раненых.В зоне спецоперации действует открытый канал связи на частоте 149.200 для желающих сложить оружие украинских военных.Сообщения о сдавшихся военнослужащих ВСУ поступают регулярно. Так, 27 сентября их группа вышла к российским позициям на направлении Сватово — Кременная, принеся с собой ящики с боеприпасами. За неделю до этого еще несколько военнослужащих ВСУ сложили оружие также на Сватовском направлении.
сватово
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сдача в плен 17 украинских военных под Донецком
Украинские военные, удерживавшие опорный пункт под Донецком, добровольно сдались в плен российской стороне, так как командование ВСУ приказывало им удерживать позиции без боеприпасов. Всего сдались 17 человек, рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах. Пленные рассказали, что им не дали отступить, даже когда не осталось боекомплекта, эвакуация раненых также не была проведена.
2023-10-06T16:48
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901006966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7abeeb4fc56228cc890e310cd0324a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сватово, кременная, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сватово, Кременная, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Группа украинских военных сдалась в плен после приказа командования удерживать позицию без боеприпасов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Всего российской стороне сдались 17 человек.
Они рассказали, что удерживали опорный пункт под Донецком, им не позволили отступить даже после того, как закончился боекомплект. Кроме того, командование не организовало эвакуацию раненых.
В зоне спецоперации действует открытый канал связи на частоте 149.200 для желающих сложить оружие украинских военных.
Сообщения о сдавшихся военнослужащих ВСУ поступают регулярно. Так, 27 сентября их группа вышла к российским позициям на направлении СватовоКременная, принеся с собой ящики с боеприпасами. За неделю до этого еще несколько военнослужащих ВСУ сложили оружие также на Сватовском направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСватовоКременнаяВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала