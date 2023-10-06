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ЕС выразил обеспокоенность планами России по созданию базы ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 06.10.2023
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16:58 06.10.2023 (обновлено: 16:59 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/plany-1901002233.html
ЕС выразил обеспокоенность планами России по созданию базы ВМФ в Абхазии
ЕС выразил обеспокоенность планами России по созданию базы ВМФ в Абхазии - РИА Новости, 06.10.2023
ЕС выразил обеспокоенность планами России по созданию базы ВМФ в Абхазии
Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи "с планами России создать постоянную военно-морскую базу Черноморского флота" в Абхазии и считает,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:58
2023-10-06T16:59
россия
абхазия
аслан бжания
очамчырский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи "с планами России создать постоянную военно-морскую базу Черноморского флота" в Абхазии и считает, что это приведет к усилению напряженности в регионе, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза. Ранее президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. Позднее в администрации Очамчырского района РИА Новости заявили, что порт готов для создания пункта ВМФ РФ. Создание в Абхазии инфраструктуры пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России соответствует интересам республики, заявил журналистам глава абхазского МИД Инал Ардзинба. "Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о планах России… Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе", - указывается в документе. В ЕС также напомнили, что "твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ". Как ранее заявлял глава абхазского МИД Инал Ардзинба, участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере, является суверенным выбором республики. Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала - два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента. На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
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россия
абхазия
очамчырский район
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россия, абхазия, аслан бжания, очамчырский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, в мире
Россия, Абхазия, Аслан Бжания, Очамчырский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, В мире
ЕС выразил обеспокоенность планами России по созданию базы ВМФ в Абхазии

ЕС выразил обеспокоенность планами РФ по созданию пункта ВМФ в Абхазии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи "с планами России создать постоянную военно-морскую базу Черноморского флота" в Абхазии и считает, что это приведет к усилению напряженности в регионе, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
Ранее президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. Позднее в администрации Очамчырского района РИА Новости заявили, что порт готов для создания пункта ВМФ РФ. Создание в Абхазии инфраструктуры пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России соответствует интересам республики, заявил журналистам глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
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"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о планах России… Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе", - указывается в документе. В ЕС также напомнили, что "твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".
Как ранее заявлял глава абхазского МИД Инал Ардзинба, участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере, является суверенным выбором республики.
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Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала - два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.
На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
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РоссияАбхазияАслан БжанияОчамчырский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвросоюзВ мире
 
 
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