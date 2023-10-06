ЕС выразил обеспокоенность планами России по созданию базы ВМФ в Абхазии
ЕС выразил обеспокоенность планами РФ по созданию пункта ВМФ в Абхазии
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейский союз выражает серьезную обеспокоенность в связи "с планами России создать постоянную военно-морскую базу Черноморского флота" в Абхазии и считает, что это приведет к усилению напряженности в регионе, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
Ранее президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. Позднее в администрации Очамчырского района РИА Новости заявили, что порт готов для создания пункта ВМФ РФ. Создание в Абхазии инфраструктуры пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России соответствует интересам республики, заявил журналистам глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
"Европейский Союз выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о планах России… Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угроз стабильности в регионе", - указывается в документе. В ЕС также напомнили, что "твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ".
Как ранее заявлял глава абхазского МИД Инал Ардзинба, участие в интеграционных процессах, в том числе в военной сфере, является суверенным выбором республики.
Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала - два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.
На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.