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Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023
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13:23 06.10.2023 (обновлено: 14:05 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/peskov-1900928957.html
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Возможный отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:23
2023-10-06T14:05
россия
дмитрий песков
сша
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможный отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;Здесь президент же что имел в виду — он прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать, что и заявил (спикер Госдумы. — Прим. ред.) Володин. То есть это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний&quot;, — ответил он на вопрос о перспективе их возобновления.Накануне, во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.Сегодня спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ на ближайшем заседании. Он добавил, что нынешняя ситуация, когда Вашингтон и Брюссель "развязали войну" против России, требует новых решений.Позднее в пятницу глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала РИА Новости, что Совет Думы обсудит эту тему 9 октября, в 16:00.
https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html
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россия, дмитрий песков, сша, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Дмитрий Песков, США, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что РФ будет проводить испытания

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможный отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Здесь президент же что имел в виду — он прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать, что и заявил (спикер Госдумы. — Прим. ред.) Володин. То есть это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний", — ответил он на вопрос о перспективе их возобновления.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали в 1996 году, Россия ратифицировала его в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

Накануне, во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.
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Сегодня спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ на ближайшем заседании. Он добавил, что нынешняя ситуация, когда Вашингтон и Брюссель "развязали войну" против России, требует новых решений.
Позднее в пятницу глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала РИА Новости, что Совет Думы обсудит эту тему 9 октября, в 16:00.
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