https://ria.ru/20231006/peskov-1900928957.html

Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023

Песков прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Возможный отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:23

2023-10-06T13:23

2023-10-06T14:05

россия

дмитрий песков

сша

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможный отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Здесь президент же что имел в виду — он прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать, что и заявил (спикер Госдумы. — Прим. ред.) Володин. То есть это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний", — ответил он на вопрос о перспективе их возобновления.Накануне, во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.Сегодня спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ на ближайшем заседании. Он добавил, что нынешняя ситуация, когда Вашингтон и Брюссель "развязали войну" против России, требует новых решений.Позднее в пятницу глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала РИА Новости, что Совет Думы обсудит эту тему 9 октября, в 16:00.

https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html

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россия, дмитрий песков, сша, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф