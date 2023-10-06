https://ria.ru/20231006/pensiya-1900832865.html

Юрист рассказал, как получить пособие от работодателя при выходе на пенсию

Юрист рассказал, как получить пособие от работодателя при выходе на пенсию - РИА Новости, 06.10.2023

Юрист рассказал, как получить пособие от работодателя при выходе на пенсию

Работающие россияне, которые выходят на пенсию по старости, могут подать заявление на увольнение в любой момент, но сделать это нужно правильно, рассказал в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:00

2023-10-06T00:00

2023-10-06T00:00

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Работающие россияне, которые выходят на пенсию по старости, могут подать заявление на увольнение в любой момент, но сделать это нужно правильно, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов."Согласно статье 80 Трудового Кодекса, с выходом на пенсию по старости работающие граждане имеют право подать заявление на увольнение в любой момент без отработки двух недель", — цитирует агентство эксперта.При этом работодатель не имеет права требовать пенсионное удостоверение, предупредил Виноградов.Однако некоторые работодатели, не желая держать в штате человека пенсионного возраста, предлагают перевести сотрудника на срочный трудовой договор. Как подчеркивает юрист, принуждать к заключению такого документа не имеют права — его можно подписать только по соглашению сторон."Удобной для самого работника можно назвать другую схему — увольнение из-за сокращения штата: так ему полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка", — рассказал эксперт.Но есть условие — если в течение месяца пенсионер не найдет новую работу, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230525/pensii-1874002376.html

https://ria.ru/20230427/pensiya-1868005759.html

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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия