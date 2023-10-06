https://ria.ru/20231006/pavodki-1900839371.html
В регионах Северного Кавказа и Юга России могут произойти паводки
В регионах Северного Кавказа и Юга России могут произойти паводки - РИА Новости, 06.10.2023
В регионах Северного Кавказа и Юга России могут произойти паводки
Высокий риск схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:48
2023-10-06T02:48
2023-10-06T11:30
камчатка
северный кавказ
северо-кавказский федеральный округ
внии гочс
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Высокий риск схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов страны из-за прогнозируемых дождевых паводков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Существуют риски формирования дождевых паводков, схода оползней и селевых потоков малого объема в горных районах республик Северо-Кавказского федерального округа, Адыгея, Крым и Краснодарского края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института отмечают, что гидрологическая обстановка на территории России в целом соответствует сезонным нормам. В частности, на Камчатке из-за влияния циклона подъемы уровней воды с подтоплением пониженных участков местности отмечались в среднем течении реки Камчатка, а также на отдельных реках Соболевского, Тигильского и Пенжинского районов. В Хабаровском крае затопило пойму на реке Амур на участке Мариинское - Николаевск-на-Амуре, уровни воды до 30 сантиметров повысились на реках Тырма, Беренджа и Кур.
https://ria.ru/20231006/tayfun-1900838377.html
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камчатка, северный кавказ, северо-кавказский федеральный округ, внии гочс, россия, происшествия
Камчатка, Северный Кавказ, Северо-Кавказский Федеральный округ, ВНИИ ГОЧС, Россия, Происшествия
В регионах Северного Кавказа и Юга России могут произойти паводки
ВНИИ ГОЧС: в регионах Северного Кавказа и Юга России могут произойти паводки