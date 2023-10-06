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Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта - РИА Новости, 06.10.2023
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22:23 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/pasport-1901081266.html
Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта
Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта - РИА Новости, 06.10.2023
Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта
Минцифры РФ предлагает утвердить правила использования цифрового паспорта, согласно которым предъявлять его вместо бумажного можно будет в ряде бытовых... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T22:23
2023-10-06T22:23
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает утвердить правила использования цифрового паспорта, согласно которым предъявлять его вместо бумажного можно будет в ряде бытовых ситуаций, таких как подтверждение возраста при покупке алкоголя или табака в магазине, поход в банк или заселение в гостиницу, следует из проекта постановления, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, согласно которому представление сведений из документов, удостоверяющих личность гражданина, в электронной форме через портал "Госуслуги" приравнивается к предъявлению этих документов. "Проектом постановления утверждаются Правила применения мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для представления сведений о гражданине Российской Федерации в электронной форме, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо в иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту Минцифры. Цифровой паспорт можно будет использовать, в частности, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака, при посещении музея, посадке на поезд дальнего следования, для установления личности в банке, госучреждении, для заселения в гостиницу. Предполагается, что такой возможностью смогут воспользоваться те, кто разместил биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто разместил в приложении "Госуслуги" скан загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика или сдал биометрию в МФЦ. С 1 января 2024 года, согласно проекту, у россиян может появиться возможность представлять в качестве подтверждения данных не только фотографию, но и QR-код. С 1 января 2025 года Минцифры предлагает приравнять представление гражданином сведений в электронной форме через QR-код или мобильное приложение к предъявлению таких документов. Согласие на предоставление фотографии через мобильное приложение подписывается простой электронной подписью, которая формируется на "Госуслугах". При утере мобильного устройства, на котором есть доступ к фотографии, подтверждающей личность гражданина, блокируется возможность использования фотографии. Также в проекте постановления есть правила ведения реестра, в котором содержатся сведения о юридических лицах, которые используют данные из личных документов граждан РФ, предоставляющихся в электронном формате через приложение "Госуслуг".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта

Минцифры предложило правила использования цифрового паспорта вместо бумажного

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает утвердить правила использования цифрового паспорта, согласно которым предъявлять его вместо бумажного можно будет в ряде бытовых ситуаций, таких как подтверждение возраста при покупке алкоголя или табака в магазине, поход в банк или заселение в гостиницу, следует из проекта постановления, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, согласно которому представление сведений из документов, удостоверяющих личность гражданина, в электронной форме через портал "Госуслуги" приравнивается к предъявлению этих документов.
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"Проектом постановления утверждаются Правила применения мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для представления сведений о гражданине Российской Федерации в электронной форме, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо в иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту Минцифры.
Цифровой паспорт можно будет использовать, в частности, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака, при посещении музея, посадке на поезд дальнего следования, для установления личности в банке, госучреждении, для заселения в гостиницу.
Предполагается, что такой возможностью смогут воспользоваться те, кто разместил биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто разместил в приложении "Госуслуги" скан загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика или сдал биометрию в МФЦ.
С 1 января 2024 года, согласно проекту, у россиян может появиться возможность представлять в качестве подтверждения данных не только фотографию, но и QR-код. С 1 января 2025 года Минцифры предлагает приравнять представление гражданином сведений в электронной форме через QR-код или мобильное приложение к предъявлению таких документов.
Согласие на предоставление фотографии через мобильное приложение подписывается простой электронной подписью, которая формируется на "Госуслугах". При утере мобильного устройства, на котором есть доступ к фотографии, подтверждающей личность гражданина, блокируется возможность использования фотографии.
Также в проекте постановления есть правила ведения реестра, в котором содержатся сведения о юридических лицах, которые используют данные из личных документов граждан РФ, предоставляющихся в электронном формате через приложение "Госуслуг".
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