https://ria.ru/20231006/pasport-1901081266.html

Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта

Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта - РИА Новости, 06.10.2023

Минцифры предложило проект правил использования цифрового паспорта

Минцифры РФ предлагает утвердить правила использования цифрового паспорта, согласно которым предъявлять его вместо бумажного можно будет в ряде бытовых... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T22:23

2023-10-06T22:23

2023-10-06T22:23

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает утвердить правила использования цифрового паспорта, согласно которым предъявлять его вместо бумажного можно будет в ряде бытовых ситуаций, таких как подтверждение возраста при покупке алкоголя или табака в магазине, поход в банк или заселение в гостиницу, следует из проекта постановления, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, согласно которому представление сведений из документов, удостоверяющих личность гражданина, в электронной форме через портал "Госуслуги" приравнивается к предъявлению этих документов. "Проектом постановления утверждаются Правила применения мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для представления сведений о гражданине Российской Федерации в электронной форме, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо в иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту Минцифры. Цифровой паспорт можно будет использовать, в частности, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака, при посещении музея, посадке на поезд дальнего следования, для установления личности в банке, госучреждении, для заселения в гостиницу. Предполагается, что такой возможностью смогут воспользоваться те, кто разместил биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС), а также те, кто разместил в приложении "Госуслуги" скан загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика или сдал биометрию в МФЦ. С 1 января 2024 года, согласно проекту, у россиян может появиться возможность представлять в качестве подтверждения данных не только фотографию, но и QR-код. С 1 января 2025 года Минцифры предлагает приравнять представление гражданином сведений в электронной форме через QR-код или мобильное приложение к предъявлению таких документов. Согласие на предоставление фотографии через мобильное приложение подписывается простой электронной подписью, которая формируется на "Госуслугах". При утере мобильного устройства, на котором есть доступ к фотографии, подтверждающей личность гражданина, блокируется возможность использования фотографии. Также в проекте постановления есть правила ведения реестра, в котором содержатся сведения о юридических лицах, которые используют данные из личных документов граждан РФ, предоставляющихся в электронном формате через приложение "Госуслуг".

https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html

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общество, россия, владимир путин