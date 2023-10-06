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Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза - РИА Новости, 06.10.2023
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17:47 06.10.2023 (обновлено: 19:16 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/panda-1901021109.html
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза - РИА Новости, 06.10.2023
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:47
2023-10-06T19:16
хорошие новости
москва
светлана акулова
московский зоопарк
общество
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале."Наша панда-малышка открыла глазки. Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября", — рассказала она.По словам гендиректора, сейчас животное весит два килограмма 134 грамма.В конце августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил о появлении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды, который родился у семилетнего Жуи и шестилетней Диндин.
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Детеныш панды открыл глаза. Кадры Московского зоопарка
Детеныш панды открыл глаза. Кадры Московского зоопарка
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москва, светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия, сергей собянин
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Россия, Сергей Собянин
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза

В Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза на 42-й день после рождения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Наша панда-малышка открыла глазки. Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября", — рассказала она.
© Фото : Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
По словам гендиректора, сейчас животное весит два килограмма 134 грамма.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил о появлении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды, который родился у семилетнего Жуи и шестилетней Диндин.
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