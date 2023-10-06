https://ria.ru/20231006/panda-1901021109.html
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза - РИА Новости, 06.10.2023
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:47
2023-10-06T17:47
2023-10-06T19:16
хорошие новости
москва
светлана акулова
московский зоопарк
общество
россия
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_748a52ffc330cf179de4b710cf372303.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале."Наша панда-малышка открыла глазки. Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября", — рассказала она.По словам гендиректора, сейчас животное весит два килограмма 134 грамма.В конце августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил о появлении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды, который родился у семилетнего Жуи и шестилетней Диндин.
https://ria.ru/20230915/detenysh-1896448166.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044895_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ad81953e47ff2393d93b59dc4303e43e.jpg
Детеныш панды открыл глаза. Кадры Московского зоопарка
Детеныш панды открыл глаза. Кадры Московского зоопарка
2023-10-06T17:47
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия, сергей собянин
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Россия, Сергей Собянин
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
В Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза на 42-й день после рождения