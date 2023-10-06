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Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза

Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза - РИА Новости, 06.10.2023

Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:47

2023-10-06T17:47

2023-10-06T19:16

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, открыл глаза на 42-й день жизни, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале."Наша панда-малышка открыла глазки. Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября", — рассказала она.По словам гендиректора, сейчас животное весит два килограмма 134 грамма.В конце августа мэр столицы Сергей Собянин сообщил о появлении в Московском зоопарке первого в истории России детеныша большой панды, который родился у семилетнего Жуи и шестилетней Диндин.

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Детеныш панды открыл глаза. Кадры Московского зоопарка Детеныш панды открыл глаза. Кадры Московского зоопарка 2023-10-06T17:47 true PT0M49S

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москва, светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия, сергей собянин