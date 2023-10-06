https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу

Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу - РИА Новости, 06.10.2023

Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу

Соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:09

2023-10-06T16:09

2023-10-06T16:10

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БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он напомнил, что на прошлой встрече лидеры ЕС "продавили" новый подход к распределению просителей убежища и мигрантов, несмотря на возражения Польши и Венгрии. "После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня - вообще, на годы вперед. Потому что юридически нас - как бы это сказать - изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.

https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, польша, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, европа