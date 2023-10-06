Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу
Орбан: ЕС изнасиловал Венгрию и Польшу, они не пойдут на компромисс по миграции
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он напомнил, что на прошлой встрече лидеры ЕС "продавили" новый подход к распределению просителей убежища и мигрантов, несмотря на возражения Польши и Венгрии.
"После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня - вообще, на годы вперед. Потому что юридически нас - как бы это сказать - изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов".
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.