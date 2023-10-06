Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 06.10.2023 (обновлено: 16:10 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html
Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу
Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу - РИА Новости, 06.10.2023
Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу
Соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:09
2023-10-06T16:10
в мире
венгрия
польша
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f87630c03f6b002b4006511541cef4dc.jpg
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он напомнил, что на прошлой встрече лидеры ЕС "продавили" новый подход к распределению просителей убежища и мигрантов, несмотря на возражения Польши и Венгрии. "После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня - вообще, на годы вперед. Потому что юридически нас - как бы это сказать - изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов". Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html
https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
венгрия
польша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105268_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_534e1efa9a3b9742df4cfe8ad3e1974b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, польша, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, европа
В мире, Венгрия, Польша, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Европа
Орбан заявил, что Евросоюз "изнасиловал" Венгрию и Польшу

Орбан: ЕС изнасиловал Венгрию и Польшу, они не пойдут на компромисс по миграции

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение по новым правилам размещения мигрантов в Европе невозможно, так как Евросоюз ранее "юридически изнасиловал" Польшу и Венгрию, заставив их принять новые правила распределения нелегальных мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он напомнил, что на прошлой встрече лидеры ЕС "продавили" новый подход к распределению просителей убежища и мигрантов, несмотря на возражения Польши и Венгрии.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В Польше считают, что нелегалы "обманывают глупую Европу"
5 октября, 11:17
"После этого нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня - вообще, на годы вперед. Потому что юридически нас - как бы это сказать - изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно", - сказал Орбан журналистам перед началом второго дня саммита Европейского политсообщества (ЕПС) в испанской Гранаде. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов".
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов на границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Путин был прав: "токсичная комбинация" разваливает Европу
28 сентября, 08:00
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.
В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
 
В миреВенгрияПольшаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала