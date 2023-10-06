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ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 06.10.2023 (обновлено: 00:19 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/obstrely-1900834448.html
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T00:18
2023-10-06T00:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Никитовском и Калининском районах Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в том числе трое подростков в Калининском и Никитовском районах Горловки, Коммунаровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 35 обстрелов.
https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство.
Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Никитовском и Калининском районах Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в том числе трое подростков в Калининском и Никитовском районах Горловки, Коммунаровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 35 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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