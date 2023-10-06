ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство.
Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Никитовском и Калининском районах Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в том числе трое подростков в Калининском и Никитовском районах Горловки, Коммунаровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 35 обстрелов.