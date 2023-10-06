https://ria.ru/20231006/obstrely-1900834448.html

ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.10.2023

ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:18

2023-10-06T00:18

2023-10-06T00:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 106 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпущено 106 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Никитовском и Калининском районах Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в том числе трое подростков в Калининском и Никитовском районах Горловки, Коммунаровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 35 обстрелов.

https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия