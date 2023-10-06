https://ria.ru/20231006/obstrel-1901079223.html

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.10.2023

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T21:59

2023-10-06T21:59

2023-10-06T21:59

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

вооруженные силы украины

петровский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 15.55 ВСУ вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

куйбышевский район

петровский район

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донецк, куйбышевский район, сцкк, вооруженные силы украины, петровский район, происшествия