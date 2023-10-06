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При обстреле Шебекино пострадало более 20 домов - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 06.10.2023 (обновлено: 11:39 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/obstrel-1900887258.html
При обстреле Шебекино пострадало более 20 домов
При обстреле Шебекино пострадало более 20 домов - РИА Новости, 06.10.2023
При обстреле Шебекино пострадало более 20 домов
Более 20 домов, три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль и автобус повреждены после обстрела украинскими военными... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:37
2023-10-06T11:39
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Более 20 домов, три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль и автобус повреждены после обстрела украинскими военными Шебекинского округа в четверг, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 5 октября. В четверг со стороны Украины по шести приграничным муниципалитетам было выпущено 119 снарядов из минометов, артиллерии, гранатометов, РСЗО "Град", а также три устройства были сброшены с дрона. Кроме того, в этот день над областью были сбиты пять украинских беспилотников, а село в Белгородском районе подверглось атаке дрона-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет. "В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – установлено 6 прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль. По посёлку Шебекинский выпущено 13 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Середа упал один украинский беспилотник, ещё один посажен при помощи антидронового ружья. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, а по пункту пропуска "Шебекино" - 3 снаряда, также на пункт с беспилотника сброшено два боеприпаса с беспилотника. В Валуйском городском округе по окраине села Борки выпущено 11 снарядов из РСЗО "Град" и 2 артиллерийских снаряда. По селу Новопетровка зафиксировано 24 прилета. Как уточнил глава региона, в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 3 артиллерийских снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. По село Журавлевка выпущено 6 гранатометных выстрелов, по селу Нехотеевка – 3 артиллерийских снаряда. Повреждения выявлены в одном частном домовладении. Также над селами Ближнее и Новая Деревня сбито два беспилотника. В результате работы системы ПВО над поселком Северный повреждения получили один автомобиль и ЛЭП. "В Грайворонском городском округе над поселком Горьковский сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. По окраинам сел Сподарюшино и Новостроевка-Вторая выпущено 8 и 7 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - отметил Гладков. В Волоконовском районе, по словам губернатора, десять раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе по окраине села Теребрено выпущено 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье – 11 артиллерийских снарядов. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231005/bespilotniki-1900828432.html
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белгородский район
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белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле Шебекино пострадало более 20 домов

Гладков: 24 дома пострадало из-за обстрела ВСУ белгородского Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Более 20 домов, три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль и автобус повреждены после обстрела украинскими военными Шебекинского округа в четверг, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 5 октября. В четверг со стороны Украины по шести приграничным муниципалитетам было выпущено 119 снарядов из минометов, артиллерии, гранатометов, РСЗО "Град", а также три устройства были сброшены с дрона. Кроме того, в этот день над областью были сбиты пять украинских беспилотников, а село в Белгородском районе подверглось атаке дрона-камикадзе. По данным главы региона, пострадавших среди мирных жителей нет.
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"В Шебекинском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – установлено 6 прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания и один автомобиль. По посёлку Шебекинский выпущено 13 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 24 частных домовладения, один легковой автомобиль и один автобус", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Середа упал один украинский беспилотник, ещё один посажен при помощи антидронового ружья. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, а по пункту пропуска "Шебекино" - 3 снаряда, также на пункт с беспилотника сброшено два боеприпаса с беспилотника. В Валуйском городском округе по окраине села Борки выпущено 11 снарядов из РСЗО "Град" и 2 артиллерийских снаряда. По селу Новопетровка зафиксировано 24 прилета.
Как уточнил глава региона, в Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 3 артиллерийских снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. По село Журавлевка выпущено 6 гранатометных выстрелов, по селу Нехотеевка – 3 артиллерийских снаряда. Повреждения выявлены в одном частном домовладении. Также над селами Ближнее и Новая Деревня сбито два беспилотника. В результате работы системы ПВО над поселком Северный повреждения получили один автомобиль и ЛЭП.
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"В Грайворонском городском округе над поселком Горьковский сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. По окраинам сел Сподарюшино и Новостроевка-Вторая выпущено 8 и 7 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет", - отметил Гладков.
В Волоконовском районе, по словам губернатора, десять раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе по окраине села Теребрено выпущено 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Староселье – 11 артиллерийских снарядов. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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