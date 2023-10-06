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ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области
ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области
В селе Пологи, примыкающем к одноименному городу в Запорожской области, под ракетный обстрел украинской армии попал жилой дом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:59
2023-10-06T10:59
2023-10-06T10:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В селе Пологи, примыкающем к одноименному городу в Запорожской области, под ракетный обстрел украинской армии попал жилой дом, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "Накануне вечером, в 18.30 по московскому времени, боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Пологи. Попадание пришлось рядом с жилым домом на улице Ленина. В результате в доме выбиты окна, повреждены кровля и ограждение", - сообщили в администрации. Жертв и пострадавших нет.
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области
В запорожском селе Пологи жилой дом попал под ракетный обстрел ВСУ