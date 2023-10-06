https://ria.ru/20231006/obstrel-1900875574.html

ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области

ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2023

ВСУ обстреляли ракетами жилой дом в Запорожской области

В селе Пологи, примыкающем к одноименному городу в Запорожской области, под ракетный обстрел украинской армии попал жилой дом, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:59

2023-10-06T10:59

2023-10-06T10:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. В селе Пологи, примыкающем к одноименному городу в Запорожской области, под ракетный обстрел украинской армии попал жилой дом, сообщили журналистам в администрации Запорожской области. "Накануне вечером, в 18.30 по московскому времени, боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Пологи. Попадание пришлось рядом с жилым домом на улице Ленина. В результате в доме выбиты окна, повреждены кровля и ограждение", - сообщили в администрации. Жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230926/tokmak-1898691961.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия