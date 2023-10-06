https://ria.ru/20231006/obstrel-1900855836.html

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 06.10.2023

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска утром обстреляли районы Донецка, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:10

2023-10-06T09:10

2023-10-06T09:10

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

гольмовский

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли районы Донецка, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07:40 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район) : выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:10 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", – говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 8.45 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по поселку Гольмовский. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

гольмовский

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, гольмовский, сцкк, донецкая народная республика, происшествия