https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия

Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия - РИА Новости, 06.10.2023

Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом во время... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:13

2023-10-06T15:13

2023-10-06T16:10

в мире

альтернатива для германии (партия)

аугсбург

бавария

тино крупалла

хдс/хсс

германия

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БЕРЛИН, 6 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом во время нападения на него в Ингольштадте, сообщила политсила."Было подтверждено, что обследование федерального представителя партии Тино Крупалла выявило "укол иглой в правую верхнюю часть руки". Кроме того, отмечается, что имело место внутримышечное заражение неизвестным на данный момент веществом", — говорится в публикации.Больница Ингольштадта, куда доставили политика после инцидента, передала представителям партии письмо врача. В политсиле добавили, что судебно-токсикологическая экспертиза продолжается.В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к случившемуся причастны двое молодых мужчин, их удалось задержать.Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ сообщила о начале расследования по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, но, по ее словам, признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.

https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html

https://ria.ru/20230806/vzaimoponimanie-1888513310.html

аугсбург

бавария

германия

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в мире, альтернатива для германии (партия), аугсбург, бавария, тино крупалла, хдс/хсс, германия