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Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия - РИА Новости, 06.10.2023
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15:13 06.10.2023 (обновлено: 16:10 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html
Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия
Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия - РИА Новости, 06.10.2023
Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом во время... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:13
2023-10-06T16:10
в мире
альтернатива для германии (партия)
аугсбург
бавария
тино крупалла
хдс/хсс
германия
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БЕРЛИН, 6 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом во время нападения на него в Ингольштадте, сообщила политсила.&quot;Было подтверждено, что обследование федерального представителя партии Тино Крупалла выявило &quot;укол иглой в правую верхнюю часть руки&quot;. Кроме того, отмечается, что имело место внутримышечное заражение неизвестным на данный момент веществом&quot;, — говорится в публикации.Больница Ингольштадта, куда доставили политика после инцидента, передала представителям партии письмо врача. В политсиле добавили, что судебно-токсикологическая экспертиза продолжается.В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к случившемуся причастны двое молодых мужчин, их удалось задержать.Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ сообщила о начале расследования по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, но, по ее словам, признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html
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в мире, альтернатива для германии (партия), аугсбург, бавария, тино крупалла, хдс/хсс, германия
В мире, Альтернатива для Германии (партия), Аугсбург, Бавария, Тино Крупалла, ХДС/ХСС, Германия
Лидера немецкой АдГ укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия

Лидера АдГ Крупалла укололи иглой с неизвестным веществом, заявила партия

© РИА Новости / Алексей НаумовГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Наумов
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БЕРЛИН, 6 окт — РИА Новости. Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом во время нападения на него в Ингольштадте, сообщила политсила.
«

"Было подтверждено, что обследование федерального представителя партии Тино Крупалла выявило "укол иглой в правую верхнюю часть руки". Кроме того, отмечается, что имело место внутримышечное заражение неизвестным на данный момент веществом", — говорится в публикации.

Больница Ингольштадта, куда доставили политика после инцидента, передала представителям партии письмо врача. В политсиле добавили, что судебно-токсикологическая экспертиза продолжается.
В среду вечером Крупаллу госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. По данным издания Junge Freiheit, к случившемуся причастны двое молодых мужчин, их удалось задержать.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ сообщила о начале расследования по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, но, по ее словам, признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.
В следующее воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23 процентов. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
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6 августа, 20:48
 
В миреАльтернатива для Германии (партия)АугсбургБаварияТино КрупаллаХДС/ХССГермания
 
 
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