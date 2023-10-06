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ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:00 06.10.2023 (обновлено: 04:03 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/oborona-1900840957.html
ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами
ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами
В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T04:00
2023-10-06T04:03
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
россия
происшествия
михаил развожаев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. — Прим. ред.) Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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севастополь
республика крым
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севастополь, республика крым, россия, происшествия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Россия, Происшествия, Михаил Развожаев
ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами

Развожаев: в Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер
Противодиверсионный катер - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Противодиверсионный катер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. — Прим. ред.) Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал Развожаев.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымРоссияПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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