https://ria.ru/20231006/oborona-1900840957.html

ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами

ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами - РИА Новости, 06.10.2023

ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя беспилотными катерами

В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T04:00

2023-10-06T04:00

2023-10-06T04:03

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

россия

происшествия

михаил развожаев

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. — Прим. ред.) Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231006/obstrely-1900834448.html

севастополь

республика крым

россия

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севастополь, республика крым, россия, происшествия, михаил развожаев