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В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками - РИА Новости, 06.10.2023
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14:16 06.10.2023 (обновлено: 14:57 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/norvegiya-1900944233.html
В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками
В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками - РИА Новости, 06.10.2023
В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками
Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:16
2023-10-06T14:57
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норвегия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым, стороны затронули вопросы приграничного сотрудничества, следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте ВС Норвегии. "Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство", - приводятся на сайте слова Одло. Отмечается, что между сторонами по-прежнему существует согласие в том, что проблемы в Баренцевом, Норвежском морях и на границе должны решаться с помощью открытых каналов связи и продолжения соглашений, заключенных между Норвегией и Россией. Сама встреча состоялась на борту норвежского корабля береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер на севере Норвегии 5 октября.
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россия, норвегия, норвежское море, в мире
Россия, Норвегия, Норвежское море, В мире
В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками

В ВС Норвегии назвали встречу с российскими пограничниками конструктивной

© Фото : Официальный сайт ВС НорвегииНачальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло во время встречи с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. 5 октября 2023
Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло во время встречи с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Официальный сайт ВС Норвегии
Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло во время встречи с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. 5 октября 2023
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым, стороны затронули вопросы приграничного сотрудничества, следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте ВС Норвегии.
«
"Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство", - приводятся на сайте слова Одло.
Отмечается, что между сторонами по-прежнему существует согласие в том, что проблемы в Баренцевом, Норвежском морях и на границе должны решаться с помощью открытых каналов связи и продолжения соглашений, заключенных между Норвегией и Россией.
Сама встреча состоялась на борту норвежского корабля береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер на севере Норвегии 5 октября.
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