В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками
В ВС Норвегии назвали встречу с российскими пограничниками конструктивной
© Фото : Официальный сайт ВС НорвегииНачальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло во время встречи с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. 5 октября 2023
Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло во время встречи с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. 5 октября 2023
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым, стороны затронули вопросы приграничного сотрудничества, следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте ВС Норвегии.
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"Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство", - приводятся на сайте слова Одло.
Отмечается, что между сторонами по-прежнему существует согласие в том, что проблемы в Баренцевом, Норвежском морях и на границе должны решаться с помощью открытых каналов связи и продолжения соглашений, заключенных между Норвегией и Россией.
Сама встреча состоялась на борту норвежского корабля береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер на севере Норвегии 5 октября.