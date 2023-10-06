https://ria.ru/20231006/norvegiya-1900944233.html

В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками

В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками - РИА Новости, 06.10.2023

В ВС Норвегии рассказали о встрече с российскими пограничниками

Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:16

2023-10-06T14:16

2023-10-06T14:57

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начальник оперативного штаба норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Ингве Одло провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым, стороны затронули вопросы приграничного сотрудничества, следует из сообщения, опубликованного в четверг на сайте ВС Норвегии. "Встреча характеризовалась хорошим диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Важно проводить эти встречи, чтобы обсуждать проблемы и согласовывать общие цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовство", - приводятся на сайте слова Одло. Отмечается, что между сторонами по-прежнему существует согласие в том, что проблемы в Баренцевом, Норвежском морях и на границе должны решаться с помощью открытых каналов связи и продолжения соглашений, заключенных между Норвегией и Россией. Сама встреча состоялась на борту норвежского корабля береговой охраны в муниципалитете Сер-Варангер на севере Норвегии 5 октября.

https://ria.ru/20231003/norvegiya-1900075114.html

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россия, норвегия, норвежское море, в мире