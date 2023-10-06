https://ria.ru/20231006/nobel-1900939622.html

В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России

В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России - РИА Новости, 06.10.2023

В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России

Нобелевская премия неактуальна для России, она превратилась в западную "тусовку", заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:59

2023-10-06T13:59

2023-10-06T13:59

россия

кирилл кабанов

норвежский нобелевский комитет

нобелевская премия

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нобелевская премия неактуальна для России, она превратилась в западную "тусовку", заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади. "Я считаю, не актуальным (для России), потому что это стало неким западным политическим фетишем. Вопрос в том, что это то, как видит Запад, это прежде всего их мировоззрение, это соответствует их мировоззрению, их восприятию мира, это не объективная история", - сообщил Кабанов. Он отметил, что не удивился бы, если бы премию дали Владимиру Зеленскому, и напомнил присуждение премии экс-президенту США Бараку Обаме, который "ничего не сделал". "Потому что (это) их (Запада) тусовка, их тусовочное мероприятие", - добавил Кабанов. На вопрос, сможет ли премия вернуть себе прежний авторитет, член СПЧ ответил, что, по его мнению, это будет очень сложно, поскольку надо пересмотреть все механизмы и менять стереотипы.

https://ria.ru/20231006/premiya-1900932330.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, кирилл кабанов, норвежский нобелевский комитет, нобелевская премия, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)