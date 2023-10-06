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В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России - РИА Новости, 06.10.2023
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13:59 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/nobel-1900939622.html
В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России
В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России - РИА Новости, 06.10.2023
В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России
Нобелевская премия неактуальна для России, она превратилась в западную "тусовку", заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:59
2023-10-06T13:59
россия
кирилл кабанов
норвежский нобелевский комитет
нобелевская премия
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нобелевская премия неактуальна для России, она превратилась в западную "тусовку", заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади. "Я считаю, не актуальным (для России), потому что это стало неким западным политическим фетишем. Вопрос в том, что это то, как видит Запад, это прежде всего их мировоззрение, это соответствует их мировоззрению, их восприятию мира, это не объективная история", - сообщил Кабанов. Он отметил, что не удивился бы, если бы премию дали Владимиру Зеленскому, и напомнил присуждение премии экс-президенту США Бараку Обаме, который "ничего не сделал". "Потому что (это) их (Запада) тусовка, их тусовочное мероприятие", - добавил Кабанов. На вопрос, сможет ли премия вернуть себе прежний авторитет, член СПЧ ответил, что, по его мнению, это будет очень сложно, поскольку надо пересмотреть все механизмы и менять стереотипы.
https://ria.ru/20231006/premiya-1900932330.html
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россия, кирилл кабанов, норвежский нобелевский комитет, нобелевская премия, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Кирилл Кабанов, Норвежский Нобелевский комитет, Нобелевская премия, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ назвали Нобелевскую премию неактуальной для России

Член СПЧ Кабанов: Нобелевская премия превратилась в западную тусовку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен СПЧ Кирилл Кабанов
Член СПЧ Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член СПЧ Кирилл Кабанов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Нобелевская премия неактуальна для России, она превратилась в западную "тусовку", заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади.
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"Я считаю, не актуальным (для России), потому что это стало неким западным политическим фетишем. Вопрос в том, что это то, как видит Запад, это прежде всего их мировоззрение, это соответствует их мировоззрению, их восприятию мира, это не объективная история", - сообщил Кабанов.
Он отметил, что не удивился бы, если бы премию дали Владимиру Зеленскому, и напомнил присуждение премии экс-президенту США Бараку Обаме, который "ничего не сделал". "Потому что (это) их (Запада) тусовка, их тусовочное мероприятие", - добавил Кабанов.
На вопрос, сможет ли премия вернуть себе прежний авторитет, член СПЧ ответил, что, по его мнению, это будет очень сложно, поскольку надо пересмотреть все механизмы и менять стереотипы.
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РоссияКирилл КабановНорвежский Нобелевский комитетНобелевская премияОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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