https://ria.ru/20231006/nato-1900954185.html
Заседание совета НАТО — Украина пройдет 11 октября
Заседание совета НАТО — Украина пройдет 11 октября - РИА Новости, 06.10.2023
Заседание совета НАТО — Украина пройдет 11 октября
Заседание совета НАТО-Украина пройдет 11 октября в рамках встречи глав минобороны стран альянса в Брюсселе, следует из повестки заседания. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:53
2023-10-06T14:53
2023-10-06T15:08
нато
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ллойд остин
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Заседание совета НАТО-Украина пройдет 11 октября в рамках встречи глав минобороны стран альянса в Брюсселе, следует из повестки заседания.Кроме того, сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин проведет встречу контактной группы по Украине под руководством США утром 11 октября.Решение о создании совета НАТО-Украина было принято на саммите альянса в Вильнюсе в июле, прошло уже несколько таких заседаний.Раньше Украина сотрудничала с НАТО в рамках комиссии НАТО-Украина. Как заявлял генсек Йенс Столтенберг, создание совета "приближает Украину к членству в альянсе".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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нато, в мире, украина, брюссель, сша, йенс столтенберг, ллойд остин, пентагон
НАТО, В мире, Украина, Брюссель, США, Йенс Столтенберг, Ллойд Остин, Пентагон
Заседание совета НАТО — Украина пройдет 11 октября
Заседание совета НАТО — Украина пройдет в рамках встречи глав МО 11 октября