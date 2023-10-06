https://ria.ru/20231006/nato-1900886431.html

В Швеции подтвердили условие о членстве в НАТО для поставок Киеву Gripen

В Швеции подтвердили условие о членстве в НАТО для поставок Киеву Gripen - РИА Новости, 06.10.2023

В Швеции подтвердили условие о членстве в НАТО для поставок Киеву Gripen

Правительство Швеции подтвердило, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство скандинавской страны в НАТО, как... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:35

2023-10-06T11:35

2023-10-06T11:35

в мире

украина

россия

швеция

сергей лавров

нато

f-16

jas-39 gripen

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство Швеции подтвердило, что одним из условий возможной поставки Киеву истребителей JAS 39 Gripen является членство скандинавской страны в НАТО, как сообщило в пятницу правительство королевство, кабмин официально поручил вооруженным силам провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Ранее западные СМИ со ссылкой на министра обороны скандинавской страны сообщили, что Швеция назвала условием возможной передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО. "Правительство поручает вооруженным силам при поддержке ведомства материального обеспечения вооруженных сил тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной поддержки Украины истребителями", - следует из пресс-релиза, опубликованного правительством. Как следует из релиза, в отчете должно быть отражено в том числе влияние этого шага на обороноспособность и оборонную экономику. "Одно из условий возможной поддержки (истребителями - ред.) JAS 39 ( Gripen - ред. ) – это то, что Швеция сначала должна войти в НАТО", - отмечается в релизе. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230914/gripen-1896313149.html

https://ria.ru/20230926/f-16-1898819397.html

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в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато, f-16, jas-39 gripen