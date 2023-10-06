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Минпромторг поддержал учреждение госнаграды за труд на цели СВО - РИА Новости, 06.10.2023
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06:20 06.10.2023 (обновлено: 11:42 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/nagrada-1900844574.html
Минпромторг поддержал учреждение госнаграды за труд на цели СВО
Минпромторг поддержал учреждение госнаграды за труд на цели СВО - РИА Новости, 06.10.2023
Минпромторг поддержал учреждение госнаграды за труд на цели СВО
Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что Минпромторг поддержал его о введении медали за труд на цели спецоперации, но предложил сделать ее не... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T06:20
2023-10-06T11:42
специальная военная операция на украине
общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что Минпромторг поддержал его о введении медали за труд на цели спецоперации, но предложил сделать ее не ведомственной, а государственной наградой. Депутат в сентябре обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО. Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон. "В целях повышения престижа заслуг в обеспечении проведения СВО и оказания всесторонней поддержки лицам, награжденным за указанные заслуги, представляется целесообразным рекомендовать рассмотреть вопрос об учреждении медали "За доблестный труд в условиях специальной военной операции" в качестве государственной награды Российской Федерации и в случае положительного решения внести соответствующее предложение в порядке, установленном указом Президента РФ ... "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", - следует из письма Минпромторга, которое есть в распоряжении РИА Новости. В нем отмечается, что учреждение медали как специального ведомственного знака для награждения будет носить временный характер и завершится после достижения целей спецоперации. Лица, награжденные ею, не будут иметь права на присвоение звания "Ветеран труда", следовательно, им не будут предоставлены соответствующие льготы и меры социальной поддержки. При этом лица, награжденные государственными медалями, имеют право на присвоение звания "Ветеран труда". "Минпромторг поддержал нашу идею, но рекомендовал инициировать награду уровнем выше – не ведомственную, а государственную. Письмо с соответствующим предложением отправим в президентскую комиссию по государственным наградам в ближайшее время", - сказал Колунов РИА Новости. Он подчеркнул, что крайне важно поддержать тружеников тыла, тех, кто, работая на предприятиях, вносит значительный вклад в достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
https://ria.ru/20230929/nagrazhdenie-1899333324.html
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общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Минпромторг поддержал учреждение госнаграды за труд на цели СВО

Депутат Колунов: Минпромторг поддержал учреждение госнаграды за труд на цели СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство бронежилетов повышенного класса защиты в Туле
Производство бронежилетов повышенного класса защиты в Туле - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Производство бронежилетов повышенного класса защиты в Туле. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что Минпромторг поддержал его о введении медали за труд на цели спецоперации, но предложил сделать ее не ведомственной, а государственной наградой.
Депутат в сентябре обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО. Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон.
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"В целях повышения престижа заслуг в обеспечении проведения СВО и оказания всесторонней поддержки лицам, награжденным за указанные заслуги, представляется целесообразным рекомендовать рассмотреть вопрос об учреждении медали "За доблестный труд в условиях специальной военной операции" в качестве государственной награды Российской Федерации и в случае положительного решения внести соответствующее предложение в порядке, установленном указом Президента РФ ... "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", - следует из письма Минпромторга, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что учреждение медали как специального ведомственного знака для награждения будет носить временный характер и завершится после достижения целей спецоперации. Лица, награжденные ею, не будут иметь права на присвоение звания "Ветеран труда", следовательно, им не будут предоставлены соответствующие льготы и меры социальной поддержки. При этом лица, награжденные государственными медалями, имеют право на присвоение звания "Ветеран труда".
"Минпромторг поддержал нашу идею, но рекомендовал инициировать награду уровнем выше – не ведомственную, а государственную. Письмо с соответствующим предложением отправим в президентскую комиссию по государственным наградам в ближайшее время", - сказал Колунов РИА Новости.
Он подчеркнул, что крайне важно поддержать тружеников тыла, тех, кто, работая на предприятиях, вносит значительный вклад в достижение целей спецоперации.
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