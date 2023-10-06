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В Екатеринбурге подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников - РИА Новости, 06.10.2023
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11:18 06.10.2023 (обновлено: 12:16 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mvd-1900880443.html
В Екатеринбурге подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников
В Екатеринбурге подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников - РИА Новости, 06.10.2023
В Екатеринбурге подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников
Подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников в Екатеринбурге, двоих нападавших задержали, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:18
2023-10-06T12:16
происшествия
екатеринбург
вейпы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников в Екатеринбурге, двоих нападавших задержали, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД и областной прокуратуре. По информации Telegram-канала Ural Mash, потасовка произошла из-за вейпов: подростки настойчиво предлагали другим купить у них электронные сигареты, те отказались. Завязалась драка с применением перцового баллончика, а через некоторое время "продавцы вейпов" открыли огонь из пневматического пистолета. Сотрудники отдела полиции № 9 Верх-Исетского района проводят проверку."Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних, 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются", — сказал собеседник агентства. В УМВД уточнили, что серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась. Прокуратура также начала проверку.
https://ria.ru/20231006/mvd-1900859499.html
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происшествия, екатеринбург, вейпы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Вейпы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников

МВД: в Екатеринбурге подростки напали с пистолетом на ровесников из-за вейпов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Подростки с пневматическим пистолетом напали на ровесников в Екатеринбурге, двоих нападавших задержали, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД и областной прокуратуре.
По информации Telegram-канала Ural Mash, потасовка произошла из-за вейпов: подростки настойчиво предлагали другим купить у них электронные сигареты, те отказались. Завязалась драка с применением перцового баллончика, а через некоторое время "продавцы вейпов" открыли огонь из пневматического пистолета.
Место происшествия, где подросток сбил женщину в младенцем в Югре. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
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Сотрудники отдела полиции № 9 Верх-Исетского района проводят проверку.
"Полицейские установили и задержали двух несовершеннолетних, 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
В УМВД уточнили, что серьезных травм пострадавшие не получили, госпитализация им не понадобилась.
Прокуратура также начала проверку.
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ПроисшествияЕкатеринбургВейпыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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