https://ria.ru/20231006/mvd-1900866955.html

В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников

В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников - РИА Новости, 06.10.2023

В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников

В псковcкой деревне мужчина и женщина напали с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, проверявших условия жизни ребенка в этой семье,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:13

2023-10-06T10:13

2023-10-06T11:25

происшествия

псковская область

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В псковcкой деревне мужчина и женщина напали с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, проверявших условия жизни ребенка в этой семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Полицейские и инспекторы ПНД приехали в деревню в четверг, 5 октября. Соседи пары рассказали, что давно не видели десятилетнего сына женщины. "При проверке документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель повели себя неадекватно и напали на полицейских. Мужчина схватил вилы, женщина взялась на нож", — сказал собеседник агентства. Женщина нанесла ранения сотруднице ПДН, ту в тяжелом состоянии доставили в больницу. После нападения пара скрылась. Полицейские искали их до вечера и задержали на болотах у соседней деревни. "По нашим данным, ребенок находился с матерью и ее сожителем", — добавили в пресс-службе. Против мужчины и женщины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20231004/sk-1900431991.html

https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

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происшествия, псковская область, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)