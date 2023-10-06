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В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников - РИА Новости, 06.10.2023
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10:13 06.10.2023 (обновлено: 11:25 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mvd-1900866955.html
В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников
В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников - РИА Новости, 06.10.2023
В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников
В псковcкой деревне мужчина и женщина напали с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, проверявших условия жизни ребенка в этой семье,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:13
2023-10-06T11:25
происшествия
псковская область
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В псковcкой деревне мужчина и женщина напали с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, проверявших условия жизни ребенка в этой семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Полицейские и инспекторы ПНД приехали в деревню в четверг, 5 октября. Соседи пары рассказали, что давно не видели десятилетнего сына женщины. "При проверке документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель повели себя неадекватно и напали на полицейских. Мужчина схватил вилы, женщина взялась на нож", — сказал собеседник агентства. Женщина нанесла ранения сотруднице ПДН, ту в тяжелом состоянии доставили в больницу. После нападения пара скрылась. Полицейские искали их до вечера и задержали на болотах у соседней деревни. "По нашим данным, ребенок находился с матерью и ее сожителем", — добавили в пресс-службе. Против мужчины и женщины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20231004/sk-1900431991.html
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происшествия, псковская область, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Псковская область, Россия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников

МВД: в Псковской области семейная пара с ножом и вилами напала на соцработников

© Фото : Управление МВД России по Псковской областиМужчина, задержанный за нападение на полицейских и сотрудников социальной защиты в Псковской области
Мужчина, задержанный за нападение на полицейских и сотрудников социальной защиты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Управление МВД России по Псковской области
Мужчина, задержанный за нападение на полицейских и сотрудников социальной защиты в Псковской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. В псковcкой деревне мужчина и женщина напали с ножом и вилами на полицейских и сотрудников социальной защиты, проверявших условия жизни ребенка в этой семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Полицейские и инспекторы ПНД приехали в деревню в четверг, 5 октября. Соседи пары рассказали, что давно не видели десятилетнего сына женщины.
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"При проверке документов 32-летняя мать ребенка и ее 40-летний сожитель повели себя неадекватно и напали на полицейских. Мужчина схватил вилы, женщина взялась на нож", — сказал собеседник агентства.
Женщина нанесла ранения сотруднице ПДН, ту в тяжелом состоянии доставили в больницу. После нападения пара скрылась. Полицейские искали их до вечера и задержали на болотах у соседней деревни.
"По нашим данным, ребенок находился с матерью и ее сожителем", — добавили в пресс-службе.
Против мужчины и женщины возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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