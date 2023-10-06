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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.10.2023
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23:16 06.10.2023 (обновлено: 23:22 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/most-1901086278.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.10.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым полчаса, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:16
2023-10-06T23:22
крымский мост
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым полчаса, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили в пятницу в 22.40 по мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе приблизительно в это же время объявили воздушную тревогу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, происшествия, севастополь
Крымский мост, Происшествия, Севастополь
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автостранспорта спустя полчаса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым полчаса, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Движение приостановили в пятницу в 22.40 по мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе приблизительно в это же время объявили воздушную тревогу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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Крымский мостПроисшествияСевастополь
 
 
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