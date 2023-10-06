https://ria.ru/20231006/most-1901086278.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.10.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым полчаса, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:16

2023-10-06T23:16

2023-10-06T23:22

крымский мост

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым полчаса, сообщается в Telegram-канале инфоцентра об оперативной обстановке на транспортном переходе.Движение приостановили в пятницу в 22.40 по мск. Причины не назывались. При этом в Севастополе приблизительно в это же время объявили воздушную тревогу."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231004/terakt-1900469601.html

севастополь

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2023

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крымский мост, происшествия, севастополь