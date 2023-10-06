https://ria.ru/20231006/moskva-1900934839.html
Дептранс Москвы предупредил о возможном образовании гололедицы
Дептранс Москвы предупредил о возможном образовании гололедицы - РИА Новости, 06.10.2023
Дептранс Москвы предупредил о возможном образовании гололедицы
Водителям Москвы рекомендуют в пятницу вечером и в субботу утром воздержаться от поездок на личной машине с летней резиной из-за образования гололедицы,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:43
2023-10-06T13:43
2023-10-06T13:54
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
авто
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Водителям Москвы рекомендуют в пятницу вечером и в субботу утром воздержаться от поездок на личной машине с летней резиной из-за образования гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По прогнозу синоптиков, сегодня с 21.00 и до завтрашнего вечера в Москве ожидаются понижение температуры, ветер и сильный дождь со снегом. Возможно образование гололедицы. ЦОДД рекомендует сегодня вечером и завтра утром воздержаться от поездок на личной машине с летней резиной", - сказано в сообщении.Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
https://ria.ru/20231006/pogoda-1900912432.html
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, авто, центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Авто, Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
Дептранс Москвы предупредил о возможном образовании гололедицы
Дептранс Москвы рекомендует воздержаться от поездок на авто из-за гололедицы