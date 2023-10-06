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СБУ ищет диверсантов и оружие в монастыре РПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 06.10.2023
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Религия
 
14:47 06.10.2023 (обновлено: 15:44 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/monastyr-1900953013.html
СБУ ищет диверсантов и оружие в монастыре РПЦ в Ровненской области
СБУ ищет диверсантов и оружие в монастыре РПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 06.10.2023
СБУ ищет диверсантов и оружие в монастыре РПЦ в Ровненской области
Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря РПЦ на предмет наличия диверсантов, иностранных граждан РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:47
2023-10-06T15:44
религия
украина
россия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря РПЦ на предмет наличия диверсантов, иностранных граждан и оружия, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного управления СБУ Анна Свинцицкая-Савчук местному изданию "Ровно вечернее". "Наши работники проводят мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря. Такие мероприятия проводятся для недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира", проверки данных об использовании помещений монастырей для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное", - приводит слова Свинцицкой-Савчук издание "Ровно вечернее". По ее словам, сотрудники СБУ проверяют помещения монастыря и людей, находящихся на его территории, "на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области Украины относится к Русской православной церкви (РПЦ). Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви.В феврале 2022 года в РПЦ заявляли о том, что украинские националисты могут готовить провокацию против монастыря, а представители местной администрации предлагали его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ.
https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html
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украина, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, русская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь
СБУ ищет диверсантов и оружие в монастыре РПЦ в Ровненской области

СБУ заявила о поиске диверсантов и оружия в Корецком женском монастыре РПЦ

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря РПЦ на предмет наличия диверсантов, иностранных граждан и оружия, сообщила в пятницу пресс-секретарь областного управления СБУ Анна Свинцицкая-Савчук местному изданию "Ровно вечернее".
"Наши работники проводят мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря. Такие мероприятия проводятся для недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира", проверки данных об использовании помещений монастырей для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное", - приводит слова Свинцицкой-Савчук издание "Ровно вечернее".
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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По ее словам, сотрудники СБУ проверяют помещения монастыря и людей, находящихся на его территории, "на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области Украины относится к Русской православной церкви (РПЦ). Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви.
В феврале 2022 года в РПЦ заявляли о том, что украинские националисты могут готовить провокацию против монастыря, а представители местной администрации предлагали его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ.
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