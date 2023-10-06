https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html

На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ

На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ - РИА Новости, 06.10.2023

На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ

Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:52

2023-10-06T10:52

2023-10-06T10:52

религия

украина

россия

русская православная церковь

религия

ситуация вокруг упц

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775154438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51d7210a8520d864b1d3a9c848568f95.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже, сообщает "Союз православных журналистов" в Telegram-канале. "Корецкий монастырь оцепили люди в камуфляже. Обитель заблокирована, никого не впускают и не выпускают. У всех проверяют документы. У тех, кто пытается фотографировать, удаляют фото из телефонов", – сообщает издание. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области Украины относится к Русской православной церкви (РПЦ). Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви. В феврале 2022 года в РПЦ заявляли о том, что украинские националисты могут готовить провокацию против монастыря, а представители местной администрации предлагали его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ.

https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, русская православная церковь, религия, ситуация вокруг упц, православие