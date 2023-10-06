https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ - РИА Новости, 06.10.2023
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:52
2023-10-06T10:52
2023-10-06T10:52
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже, сообщает "Союз православных журналистов" в Telegram-канале. "Корецкий монастырь оцепили люди в камуфляже. Обитель заблокирована, никого не впускают и не выпускают. У всех проверяют документы. У тех, кто пытается фотографировать, удаляют фото из телефонов", – сообщает издание. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области Украины относится к Русской православной церкви (РПЦ). Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви. В феврале 2022 года в РПЦ заявляли о том, что украинские националисты могут готовить провокацию против монастыря, а представители местной администрации предлагали его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, русская православная церковь, религия, ситуация вокруг упц, православие
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Православие
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ
СПЖ: на Украине заблокировали Корецкий монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ