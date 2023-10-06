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На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ - РИА Новости, 06.10.2023
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Религия
 
10:52 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/monastyr-1900873783.html
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ - РИА Новости, 06.10.2023
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:52
2023-10-06T10:52
религия
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россия
русская православная церковь
религия
ситуация вокруг упц
православие
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже, сообщает "Союз православных журналистов" в Telegram-канале. "Корецкий монастырь оцепили люди в камуфляже. Обитель заблокирована, никого не впускают и не выпускают. У всех проверяют документы. У тех, кто пытается фотографировать, удаляют фото из телефонов", – сообщает издание. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области Украины относится к Русской православной церкви (РПЦ). Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви. В феврале 2022 года в РПЦ заявляли о том, что украинские националисты могут готовить провокацию против монастыря, а представители местной администрации предлагали его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ.
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украина, россия, русская православная церковь, религия, ситуация вокруг упц, православие
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Православие
На Украине блокирован единственный монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ

СПЖ: на Украине заблокировали Корецкий монастырь, прямо подчиняющийся главе РПЦ

CC BY-SA 4.0 / Xsandriel / Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Xsandriel /
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви (РПЦ) в Ровенской области Украины заблокирован людьми в камуфляже, сообщает "Союз православных журналистов" в Telegram-канале.
«
"Корецкий монастырь оцепили люди в камуфляже. Обитель заблокирована, никого не впускают и не выпускают. У всех проверяют документы. У тех, кто пытается фотографировать, удаляют фото из телефонов", – сообщает издание.
Свято-Троицкий Корецкий ставропигиальный женский монастырь в Ровенской области Украины относится к Русской православной церкви (РПЦ). Ставропигиальный статус монастыря предполагает его подчинение непосредственно патриарху Московскому и всея Руси. Корецкий монастырь, согласно информации на сайте синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, – единственный на Украине ставропигиальный монастырь Русской православной церкви.
В феврале 2022 года в РПЦ заявляли о том, что украинские националисты могут готовить провокацию против монастыря, а представители местной администрации предлагали его насельницам покинуть монастырь из-за якобы существующей угрозы бомбардировки ВКС РФ.
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