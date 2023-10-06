Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева
Депутат Старыш: антироссийский курс Молдавии приносит властям выгоду на Западе
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Антироссийский курс Кишинева, вероятно, приносит руководству дивиденды на Западе, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Константин Старыш.
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"У нас сейчас идет, на мой взгляд, идиотическая антироссийская политика. Нет ни дня, когда бы наши руководители с гордостью не заявляли о том, что Молдавия находится в состоянии конфронтации с Россией — это государственная идеология Молдавии. Видимо, она приносит им какие-то дивиденды на Западе", — отметил Старыш.
По его словам, трудно спрогнозировать, как долго это продлится, потому что "при всех их стараниях рейтинг евроинтеграционного курса сегодня на историческом минимуме".
Депутат также оценил слова министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, заявившего, что республика больше не станет закупать газ у "Газпрома". По мнению Старыша, высказывания чиновника направлены на создание видимости умения существовать без российского газа, но это "лукавство".
"Мы получаем российский газ, но только через прокладки. При этом гордо заявляется о том, что не получаем ни капли газа от "Газпрома", — заключил Старыш.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику, направленную против Москвы. В министерстве также указывали на желание строить дружеские отношения с Молдавией и сожаление от того, что Запад использует эту республику в антироссийских целях.