Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 06.10.2023 (обновлено: 08:56 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/moldaviya-1900843359.html
Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева
Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева - РИА Новости, 06.10.2023
Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева
Антироссийский курс Кишинева, вероятно, приносит руководству дивиденды на Западе, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Константин Старыш. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:51
2023-10-06T08:56
молдавия
россия
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Антироссийский курс Кишинева, вероятно, приносит руководству дивиденды на Западе, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Константин Старыш. &quot;У нас сейчас идет, на мой взгляд, идиотическая антироссийская политика. Нет ни дня, когда бы наши руководители с гордостью не заявляли о том, что Молдавия находится в состоянии конфронтации с Россией — это государственная идеология Молдавии. Видимо, она приносит им какие-то дивиденды на Западе&quot;, — отметил Старыш.По его словам, трудно спрогнозировать, как долго это продлится, потому что "при всех их стараниях рейтинг евроинтеграционного курса сегодня на историческом минимуме".Депутат также оценил слова министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, заявившего, что республика больше не станет закупать газ у "Газпрома". По мнению Старыша, высказывания чиновника направлены на создание видимости умения существовать без российского газа, но это "лукавство"."Мы получаем российский газ, но только через прокладки. При этом гордо заявляется о том, что не получаем ни капли газа от "Газпрома", — заключил Старыш.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику, направленную против Москвы. В министерстве также указывали на желание строить дружеские отношения с Молдавией и сожаление от того, что Запад использует эту республику в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, В мире
Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева

Депутат Старыш: антироссийский курс Молдавии приносит властям выгоду на Западе

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Антироссийский курс Кишинева, вероятно, приносит руководству дивиденды на Западе, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Константин Старыш.
«

"У нас сейчас идет, на мой взгляд, идиотическая антироссийская политика. Нет ни дня, когда бы наши руководители с гордостью не заявляли о том, что Молдавия находится в состоянии конфронтации с Россией — это государственная идеология Молдавии. Видимо, она приносит им какие-то дивиденды на Западе", — отметил Старыш.

По его словам, трудно спрогнозировать, как долго это продлится, потому что "при всех их стараниях рейтинг евроинтеграционного курса сегодня на историческом минимуме".
Депутат также оценил слова министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, заявившего, что республика больше не станет закупать газ у "Газпрома". По мнению Старыша, высказывания чиновника направлены на создание видимости умения существовать без российского газа, но это "лукавство".
"Мы получаем российский газ, но только через прокладки. При этом гордо заявляется о том, что не получаем ни капли газа от "Газпрома", — заключил Старыш.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику, направленную против Москвы. В министерстве также указывали на желание строить дружеские отношения с Молдавией и сожаление от того, что Запад использует эту республику в антироссийских целях.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Додон пообещал восстановить договоры с СНГ после смены власти в Молдавии
Вчера, 22:06
 
МолдавияРоссияКишиневВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала