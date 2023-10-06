https://ria.ru/20231006/moldaviya-1900843359.html

Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева

Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева - РИА Новости, 06.10.2023

Молдавский депутат указал на причину антироссийского курса Кишинева

Антироссийский курс Кишинева, вероятно, приносит руководству дивиденды на Западе, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Константин Старыш. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T05:51

2023-10-06T05:51

2023-10-06T08:56

молдавия

россия

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

СОЧИ, 6 окт — РИА Новости. Антироссийский курс Кишинева, вероятно, приносит руководству дивиденды на Западе, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента Константин Старыш. "У нас сейчас идет, на мой взгляд, идиотическая антироссийская политика. Нет ни дня, когда бы наши руководители с гордостью не заявляли о том, что Молдавия находится в состоянии конфронтации с Россией — это государственная идеология Молдавии. Видимо, она приносит им какие-то дивиденды на Западе", — отметил Старыш.По его словам, трудно спрогнозировать, как долго это продлится, потому что "при всех их стараниях рейтинг евроинтеграционного курса сегодня на историческом минимуме".Депутат также оценил слова министра энергетики Молдавии Виктора Парликова, заявившего, что республика больше не станет закупать газ у "Газпрома". По мнению Старыша, высказывания чиновника направлены на создание видимости умения существовать без российского газа, но это "лукавство"."Мы получаем российский газ, но только через прокладки. При этом гордо заявляется о том, что не получаем ни капли газа от "Газпрома", — заключил Старыш.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. В МИД призывали Кишинев прекратить конфронтационную риторику, направленную против Москвы. В министерстве также указывали на желание строить дружеские отношения с Молдавией и сожаление от того, что Запад использует эту республику в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231005/moldavia-1900819353.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, кишинев, в мире