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Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа - РИА Новости, 06.10.2023
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16:45 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/moldavia-1900999031.html
Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа
Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа - РИА Новости, 06.10.2023
Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа
Власти Молдавии планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития грант в размере 34 миллионов евро для закупки газа, сообщила... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:45
2023-10-06T16:45
молдавия
норвегия
днестр
европейский банк реконструкции и развития
молдовагаз
газпром
в мире
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Власти Молдавии планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития грант в размере 34 миллионов евро для закупки газа, сообщила пресс-служба парламента республики. "Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении подписания грантового соглашения между нашей страной и ЕБРР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Депутаты уточнили, что деньги будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов. Правительство Молдавии и Европейский банк реконструкции и развития прошлой осенью подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа". Ранее министр энергетики Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями" (правого берега Днестра), поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене. Позже глава молдавского минэнерго уточнил, что Кишинев не отказывался полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но ждет хорошую цену. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Республика до 2021 года закупала газ только у "Газпрома". Однако сейчас поставки газа на правый берег Днестра обеспечивает государственная компания Energocom, покупающая газ на спотовом рынке.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
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молдавия, норвегия, днестр, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Норвегия, Днестр, Европейский банк реконструкции и развития, Молдовагаз, Газпром, В мире
Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа

Норвегия предоставит Молдавии грант на 34 миллиона евро для закупки газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Власти Молдавии планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития грант в размере 34 миллионов евро для закупки газа, сообщила пресс-служба парламента республики.
"Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении подписания грантового соглашения между нашей страной и ЕБРР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
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Депутаты уточнили, что деньги будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов.
Правительство Молдавии и Европейский банк реконструкции и развития прошлой осенью подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа".
Ранее министр энергетики Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями" (правого берега Днестра), поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене. Позже глава молдавского минэнерго уточнил, что Кишинев не отказывался полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но ждет хорошую цену. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.
С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Республика до 2021 года закупала газ только у "Газпрома". Однако сейчас поставки газа на правый берег Днестра обеспечивает государственная компания Energocom, покупающая газ на спотовом рынке.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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МолдавияНорвегияДнестрЕвропейский банк реконструкции и развитияМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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