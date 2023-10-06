https://ria.ru/20231006/moldavia-1900999031.html

Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа

Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа - РИА Новости, 06.10.2023

Молдавия рассчитывает получить от Норвегии грант на закупку газа

Власти Молдавии планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития грант в размере 34 миллионов евро для закупки газа, сообщила... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:45

2023-10-06T16:45

2023-10-06T16:45

молдавия

норвегия

днестр

европейский банк реконструкции и развития

молдовагаз

газпром

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21a96f1a9963354bba565ebc9a16bfbd.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Власти Молдавии планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития грант в размере 34 миллионов евро для закупки газа, сообщила пресс-служба парламента республики. "Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении подписания грантового соглашения между нашей страной и ЕБРР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Депутаты уточнили, что деньги будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов. Правительство Молдавии и Европейский банк реконструкции и развития прошлой осенью подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа". Ранее министр энергетики Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями" (правого берега Днестра), поскольку ей удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене. Позже глава молдавского минэнерго уточнил, что Кишинев не отказывался полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но ждет хорошую цену. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Республика до 2021 года закупала газ только у "Газпрома". Однако сейчас поставки газа на правый берег Днестра обеспечивает государственная компания Energocom, покупающая газ на спотовом рынке.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

молдавия

норвегия

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, норвегия, днестр, европейский банк реконструкции и развития, молдовагаз, газпром, в мире