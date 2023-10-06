https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html

МиГ-31 поднялся на перехват самолета ВМС США, приблизившегося к границе

МиГ-31 поднялся на перехват самолета ВМС США, приблизившегося к границе - РИА Новости, 06.10.2023

МиГ-31 поднялся на перехват самолета ВМС США, приблизившегося к границе

Истребитель Миг-31 поднялся на перехват американского самолета, приблизившегося к российской границе над Норвежским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:14

2023-10-06T16:14

2023-10-06T18:32

россия

норвежское море

военно-морские силы сша

миг-31

безопасность

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Истребитель Миг-31 поднялся на перехват американского самолета, приблизившегося к российской границе над Норвежским морем, сообщили в Минобороны."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", — говорится в публикации.В министерстве уточнили, что экипаж российского борта опознал цель как самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США. Летчикам удалось не допустить нарушения государственной границы. "При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — отметили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что российский истребитель выполнял полет в строгом соответствии с международными воздушными правилами без пересечения трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.

https://ria.ru/20230814/istrebitel-1890002999.html

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россия

норвежское море

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россия, норвежское море, военно-морские силы сша, миг-31, безопасность