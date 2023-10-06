https://ria.ru/20231006/mo-1900919605.html

На Невском заводе ОСК спустили на воду первый средний морской танкер

На Невском заводе ОСК спустили на воду первый средний морской танкер - РИА Новости, 06.10.2023

На Невском заводе ОСК спустили на воду первый средний морской танкер

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) спустили на воду первый серийный средний морской танкер "Василий... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:50

2023-10-06T12:50

2023-10-06T12:50

россия

василий никитин

объединенная судостроительная корпорация

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) спустили на воду первый серийный средний морской танкер "Василий Никитин" по заказу Минобороны РФ, сообщает ОСК. "На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялся спуск на воду среднего морского танкера "Василий Никитин". Новый корабль станет вторым (первым серийным) средним морским танкером проекта, который не имеет аналогов на территории Российской Федерации. Строительство осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении. Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания. Корабль способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом. "Танкеры этого проекта - самые большие корабли, когда-либо спускавшееся на воду за всю историю Невского ССЗ, которому 110 лет", - уточняют в ОСК. ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса.

https://ria.ru/20230912/aurus-1895725346.html

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россия, василий никитин, объединенная судостроительная корпорация, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)