Польша заблокировала решение Евросовета об обязательной релокации мигрантов
Польша заблокировала решение Евросовета о принудительном расселении мигрантов
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Польше удалось заблокировать решение Европейского совета о принудительном расселении мигрантов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в Гранаде, где проходит саммит Евросовета.
"Правительство "Права и справедливости" (правящая партия Польши) является единственным гарантом предотвращения и сдерживания волны нелегальной миграции, которую Евросоюз хочет распространить по всей Европе. Я принял решение о наложении вето на ту часть (итогового документа саммита – ред.), которая касалась миграции", - сказал Моравецкий.
"Это решение принято председателем (Евросовета) Шарлем Мишелем. Этой записи, касающейся миграции, нет. Он представит это на своей пресс-конференции, но такая договоренность была только что достигнута", - добавил польский премьер.
При этом он утверждает, что именно позиция Польши привела к тому, что принудительной релокации нелегальных мигрантов не будет. "Если бы не наше вето, то после этого саммита Европейского совета можно было бы сказать, что процесс релокации нелегальных мигрантов начался, собственно говоря. Это только вето польского правительства, мое вето привело к тому, что процесс не пошел и Польша имеет шанс противостоять ошибочным решениям Европейской комиссии", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что предложил коллегам по Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов. "Внешнюю границу можно охранять успешно. Мы показали это на примере границы с Белоруссией", - сказал премьер.
"Я также предложил отрезать социальную помощь для нелегальных мигрантов. У нас в Польше нет никаких социальных привилегий такого типа для нелегальных мигрантов, хотя в Западной Европе есть страны, которые это делают и притягивают в Европейский союз очередных мигрантов", - добавил он.
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.