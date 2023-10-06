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В МИД России назвали визит Зеленского в ООН блеклым - РИА Новости, 06.10.2023
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10:39 06.10.2023 (обновлено: 10:40 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mid-1900871516.html
В МИД России назвали визит Зеленского в ООН блеклым
В МИД России назвали визит Зеленского в ООН блеклым - РИА Новости, 06.10.2023
В МИД России назвали визит Зеленского в ООН блеклым
Визит Владимира Зеленского в ООН на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи был блёклым, а встреча в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:39
2023-10-06T10:40
в мире
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россия
украина
владимир зеленский
ярослав хунка
сергей вершинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в ООН на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи был блёклым, а встреча в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава Хунки показала, что на самом деле происходит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "А как там прошло заседание Совета безопасности по Украине в присутствии господина Зеленского? На мой взгляд, визит получился блёклый. Визит был в Нью-Йорк, Вашингтон и потом, как квинтэссенция всего, посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько. Всё это показывает: то, что происходит, становится людям ясно", - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900610945.html
https://ria.ru/20231006/povorot-1900837043.html
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в мире, канада, россия, украина, владимир зеленский, ярослав хунка, сергей вершинин, оон
В мире, Канада, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Сергей Вершинин, ООН
В МИД России назвали визит Зеленского в ООН блеклым

МИД РФ: визит Зеленского в ООН на неделю высокого уровня ГА оказался блеклым

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в ООН на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи был блёклым, а встреча в канадском парламенте украинского эсэсовца Ярослава Хунки показала, что на самом деле происходит, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"А как там прошло заседание Совета безопасности по Украине в присутствии господина Зеленского? На мой взгляд, визит получился блёклый. Визит был в Нью-Йорк, Вашингтон и потом, как квинтэссенция всего, посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько. Всё это показывает: то, что происходит, становится людям ясно", - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Источник: в обсуждение "формулы Зеленского" втягивают методом шантажа
Вчера, 10:43
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Революция". Во Франции рассказали о неожиданном повороте для Зеленского
01:25
 
В миреКанадаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЯрослав ХункаСергей ВершининООН
 
 
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