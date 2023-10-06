https://ria.ru/20231006/mfts-1900988248.html

Рязанский губернатор заявил о серьезном развитии МФЦ в ближайшие два года

Рязанский губернатор заявил о серьезном развитии МФЦ в ближайшие два года - РИА Новости, 06.10.2023

Рязанский губернатор заявил о серьезном развитии МФЦ в ближайшие два года

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о планах дальнейшего развития в регионе сети многофункциональных центров оказания госуслуг в ближайшие два... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:19

2023-10-06T16:19

2023-10-06T16:19

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о планах дальнейшего развития в регионе сети многофункциональных центров оказания госуслуг в ближайшие два года, планируется увеличение времени их работы, открытие пунктов в социальных учреждениях и расширение перечня услуг. В Рязани проходит VII Всероссийский форум МФЦ, в котором принимают участие представители 84 регионов. Мероприятие проводится в целях обмена опытом, демонстрации лучших практик и инструментов работы. Форум завершится подведением итогов Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России" за прошлый год. "С одной стороны… наши МФЦ (МФЦ Рязанской области - ред.) находятся в той части рейтинга, где есть соответствие всем стандартам и регламентам. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что никогда нельзя останавливаться, надо развиваться дальше. Поэтому у нас в регионе разработан план развития МФЦ… Открываем места предоставления услуг в социальных учреждениях, например, в ЗАГСах и детских поликлиниках. Мы увеличиваем время работы, чтобы всем было удобно обращаться. Мы переводим в МФЦ новые услуги, в первую очередь – социальные услуги, услуги наших областных учреждений, муниципальные услуги… Все вот это расписано на два года", - сообщил губернатор. Он отметил, что Рязанская область также оказывает помощь в организации МФЦ в новых субъектах РФ. В частности, в Херсонской области регион отремонтировал два центра, работу которых также планируется в дальнейшем развивать. "Серьезная проведена работа всеми регионами-шефами, новыми территориями, сотрудниками Министерства экономического развития, Министерства строительства по формированию на новых территориях сети центров госуслуг, соответствующей общепринятым высоким стандартам, которые у нас в России есть… В настоящее время на новых территориях открыто 91 отделение центров "Мои документы", при этом силами регионов-шефов 76 таких отделений были отремонтированы", - подчеркнул статс-секретарь - заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

https://ria.ru/20230925/sovfed-1898548273.html

https://realty.ria.ru/20230918/stroyotrasl-1897056721.html

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рязанская область, павел малков, алексей херсонцев, россия, рязань