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Маск призвал создать комиссию для наказания злоупотребляющих чиновников
Маск призвал создать комиссию для наказания злоупотребляющих чиновников - РИА Новости, 06.10.2023
Маск призвал создать комиссию для наказания злоупотребляющих чиновников
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T00:14
2023-10-06T00:14
2023-10-06T00:14
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств, а также призвал создать в США специальную комиссию для наказания тех чиновников, кто злоупотребляет своими полномочиями ради персональной или политической выгоды. "Полноценная проверка этих агентств очень нужна, наряду с комиссией по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды", - написал он, комментируя последние действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и других ведомств в отношении принадлежащих ему компаний. Маск добавил, что "не может дождаться, когда это случится". В четверг SEC подала официальный запрос на вызов Маска для дачи показаний в рамках расследования о возможных нарушениях положений американского законодательства при покупке им в 2022 году социальной сети Twitter, позднее переименованной в Х.
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в мире, сша, илон маск
Маск призвал создать комиссию для наказания злоупотребляющих чиновников
Маск призвал создать спецкомиссию для наказания за злоупотребление полномочиями
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств, а также призвал создать в США специальную комиссию для наказания тех чиновников, кто злоупотребляет своими полномочиями ради персональной или политической выгоды.
«
"Полноценная проверка этих агентств очень нужна, наряду с комиссией по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды", - написал он, комментируя последние действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и других ведомств в отношении принадлежащих ему компаний.
Маск добавил, что "не может дождаться, когда это случится".
В четверг SEC подала официальный запрос на вызов Маска для дачи показаний в рамках расследования о возможных нарушениях положений американского законодательства при покупке им в 2022 году социальной сети Twitter, позднее переименованной в Х.
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