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Умер режиссер дубляжа Максаков
Умер режиссер дубляжа Максаков - РИА Новости, 06.10.2023
Умер режиссер дубляжа Максаков
Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:14
2023-10-06T17:14
2023-10-06T17:14
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1974 года работал в штате киностудии "Мосфильм" и преподавал на курсах вторых режиссеров киноконцерна "Мосфильм". Максаков озвучивал картины "Догма", "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Евротур", "Фредди против Джейсона", "Ван Хельсинг", "Джуно", "Пианист", "Профессионал", "Запах женщины", "Мальчишник в Вегасе", мультфильм "Полярный экспресс" и многие другие.
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россия, москва, гарри поттер, мосфильм, вгик, кино и сериалы
Культура, Россия, Москва, Гарри Поттер, Мосфильм, ВГИК, Кино и сериалы
Умер режиссер дубляжа Максаков
Умер озвучивший "Гарри Поттера", "Евротур" и "Ван Хельсинга" Вячеслав Максаков
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России.
Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1974 года работал в штате киностудии "Мосфильм" и преподавал на курсах вторых режиссеров киноконцерна "Мосфильм".
Максаков озвучивал картины "Догма", "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Евротур", "Фредди против Джейсона", "Ван Хельсинг", "Джуно", "Пианист", "Профессионал", "Запах женщины", "Мальчишник в Вегасе", мультфильм "Полярный экспресс" и многие другие.