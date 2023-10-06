https://ria.ru/20231006/maksakov-1901005107.html

Умер режиссер дубляжа Максаков

Умер режиссер дубляжа Максаков - РИА Новости, 06.10.2023

Умер режиссер дубляжа Максаков

Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:14

2023-10-06T17:14

2023-10-06T17:14

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков умер на 77-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1974 года работал в штате киностудии "Мосфильм" и преподавал на курсах вторых режиссеров киноконцерна "Мосфильм". Максаков озвучивал картины "Догма", "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Евротур", "Фредди против Джейсона", "Ван Хельсинг", "Джуно", "Пианист", "Профессионал", "Запах женщины", "Мальчишник в Вегасе", мультфильм "Полярный экспресс" и многие другие.

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россия, москва, гарри поттер, мосфильм, вгик, кино и сериалы