Рейтинг@Mail.ru
В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 06.10.2023 (обновлено: 13:48 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/makron-1900885234.html
В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи
В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи - РИА Новости, 06.10.2023
В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи
МИД Азербайджана назвал "лицемерным" заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от участия в пятисторонней встрече в Гранаде. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:33
2023-10-06T13:48
в мире
азербайджан
франция
турция
эммануэль макрон
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_e6912c4480cbb43627c2c66fa3d09f1b.jpg
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "лицемерным" заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от участия в пятисторонней встрече в Гранаде."Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Озвучивание президентом Франции ложной информации по данному вопросу — неподобающий главе государства подход", — говорится в пресс-релизе.В Баку отвергли обвинения Макрона. Там назвали недопустимым тот факт, что "Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида", а также единственная из стран ЕС не присоединилась к Конвенции о защите нацменьшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану, "который подает пример своими мультикультурными и мультиэтническими ценностями".Накануне глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц провели встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев за сутки до мероприятия отказался участвовать. Как сообщали азербайджанские СМИ, в Баку настаивали, чтобы на переговорах присутствовала Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.Макрон выразил сожаление по поводу отсутствия президентов Азербайджана и Турции. Он заявил, что позвонит Алиеву, чтобы "сохранить давление" на Азербайджан. По его словам, главными проблемами остаются гуманитарная ситуация в Армении, "вызванная действиями Азербайджана", и спор по поводу границы двух стран.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899288979.html
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
азербайджан
франция
турция
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_198211e0359f74384573d787dc7b9d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, франция, турция, эммануэль макрон, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Франция, Турция, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Нагорный Карабах
В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи

МИД Азербайджана назвал слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "лицемерным" заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от участия в пятисторонней встрече в Гранаде.
"Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Озвучивание президентом Франции ложной информации по данному вопросу — неподобающий главе государства подход", — говорится в пресс-релизе.
Ситуация в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Ситуация в Карабахе говорит о провале дипломатии Парижа, считает эксперт
28 сентября, 19:24
В Баку отвергли обвинения Макрона. Там назвали недопустимым тот факт, что "Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида", а также единственная из стран ЕС не присоединилась к Конвенции о защите нацменьшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану, "который подает пример своими мультикультурными и мультиэтническими ценностями".
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц провели встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев за сутки до мероприятия отказался участвовать. Как сообщали азербайджанские СМИ, в Баку настаивали, чтобы на переговорах присутствовала Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.
Макрон выразил сожаление по поводу отсутствия президентов Азербайджана и Турции. Он заявил, что позвонит Алиеву, чтобы "сохранить давление" на Азербайджан. По его словам, главными проблемами остаются гуманитарная ситуация в Армении, "вызванная действиями Азербайджана", и спор по поводу границы двух стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Захарова назвала слова Макрона о сговоре России и Азербайджана провокацией
27 сентября, 13:28
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
В миреАзербайджанФранцияТурцияЭммануэль МакронИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзНагорный Карабах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала