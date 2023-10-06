https://ria.ru/20231006/makron-1900885234.html

В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи

В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи - РИА Новости, 06.10.2023

В Баку отреагировали на слова Макрона об отказе Азербайджана от встречи

МИД Азербайджана назвал "лицемерным" заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от участия в пятисторонней встрече в Гранаде. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:33

2023-10-06T11:33

2023-10-06T13:48

в мире

азербайджан

франция

турция

эммануэль макрон

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал "лицемерным" заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отказа Баку от участия в пятисторонней встрече в Гранаде."Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Озвучивание президентом Франции ложной информации по данному вопросу — неподобающий главе государства подход", — говорится в пресс-релизе.В Баку отвергли обвинения Макрона. Там назвали недопустимым тот факт, что "Франция, которая запомнилась в истории своей политикой геноцида", а также единственная из стран ЕС не присоединилась к Конвенции о защите нацменьшинств, пытается преподать урок о правах меньшинств Азербайджану, "который подает пример своими мультикультурными и мультиэтническими ценностями".Накануне глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц провели встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев за сутки до мероприятия отказался участвовать. Как сообщали азербайджанские СМИ, в Баку настаивали, чтобы на переговорах присутствовала Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.Макрон выразил сожаление по поводу отсутствия президентов Азербайджана и Турции. Он заявил, что позвонит Алиеву, чтобы "сохранить давление" на Азербайджан. По его словам, главными проблемами остаются гуманитарная ситуация в Армении, "вызванная действиями Азербайджана", и спор по поводу границы двух стран.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

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https://ria.ru/20230927/rossiya-1898935191.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, франция, турция, эммануэль макрон, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нагорный карабах