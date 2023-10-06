https://ria.ru/20231006/makkarti-1901086119.html
СМИ: отстраненный с поста спикера Маккарти может досрочно покинуть конгресс
СМИ: отстраненный с поста спикера Маккарти может досрочно покинуть конгресс - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: отстраненный с поста спикера Маккарти может досрочно покинуть конгресс
Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, рассматривает возможность досрочно сложить полномочия... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:15
2023-10-06T23:15
2023-10-06T23:15
в мире
сша
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кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, рассматривает возможность досрочно сложить полномочия законодателя, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Согласно этим данным, Маккарти дал понять, что намерен остаться в Конгрессе, по крайней мере, до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате. На закрытом собрании республиканцев, которое состоялось спустя несколько часов после того, как за отстранение Маккарти проголосовали не только демократы, но и его сопартийцы, конгрессмен публично заявил, что хочет "вернуться домой". "Я собираюсь провести время со своей семьей", - цитируют собеседники газеты Маккарти, который, несмотря на политическое фиаско, все же назвал себя "самым удачливым человеком на свете". На текущей неделе Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
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в мире, сша, северная каролина, кевин маккарти, джо байден, флорида
В мире, США, Северная Каролина, Кевин Маккарти, Джо Байден, Флорида
СМИ: отстраненный с поста спикера Маккарти может досрочно покинуть конгресс
Politico: отстраненный с поста спикера Маккарти может досрочно покинуть конгресс
ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости.
Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, рассматривает возможность досрочно сложить полномочия законодателя, пишет в пятницу издание Politico
со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Согласно этим данным, Маккарти дал понять, что намерен остаться в Конгрессе, по крайней мере, до избрания нового спикера, прежде чем завершить свою карьеру в палате.
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На закрытом собрании республиканцев, которое состоялось спустя несколько часов после того, как за отстранение Маккарти проголосовали не только демократы, но и его сопартийцы, конгрессмен публично заявил, что хочет "вернуться домой".
"Я собираюсь провести время со своей семьей", - цитируют собеседники газеты Маккарти, который, несмотря на политическое фиаско, все же назвал себя "самым удачливым человеком на свете".
На текущей неделе Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина
Патрик Макгенри.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды
Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом
"секретную сделку" о финансировании Украины
. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
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