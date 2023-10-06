https://ria.ru/20231006/mafiya-1900963147.html
У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро
У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро - РИА Новости, 06.10.2023
У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро
Финансовая гвардия Италии в пятницу проводит конфискацию активов и имущества у мафиозной группировки на Сицилии на сумму 98 миллионов евро, сообщило силовое... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:12
2023-10-06T15:12
2023-10-06T15:13
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РИМ, 6 окт - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии в пятницу проводит конфискацию активов и имущества у мафиозной группировки на Сицилии на сумму 98 миллионов евро, сообщило силовое ведомство. В операции, которая прошла в различных провинциях Сицилии, области Ломбардия, Венето и столичного Лацио, принимают участие 50 сотрудников Фингвардии. Активы принадлежат сыну и отцу по фамилии Сиверино из сицилийской провинции Катания, которые находятся под арестом с 2021 года. Их дело по обвинению в мафиозной деятельности передано в суд. Они систематически поддерживали один из местных преступных кланов через наполнение его "кассы" и "стабильное и долгосрочное" обеспечение его членов. Обмен на эту помощь арестованные получали "защиту и содействие в расширении своей предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Семья Сиверино первоначально занимались логистикой и транспортом в своем районе проживания, но затем "распространила свою незаконную деятельность на другие районы национальной территории, диверсифицировав ее в сторону сектора сбыта нефтепродуктов", пишет Фингвардия. Под конфискацией оказались 70 объектов недвижимости, наличные на 1,7 миллиона евро, драгоценности и ценности на сумму более 250 тысяч евро, банковские, финансовые, личные и корпоративные активы на 16 миллионов евро.
https://ria.ru/20230313/tailand-1857533889.html
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в мире, сицилия, италия, ломбардия, мафия
В мире, Сицилия, Италия, Ломбардия, мафия
У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро
Фингвардия: у итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 млн евро
РИМ, 6 окт - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии в пятницу проводит конфискацию активов и имущества у мафиозной группировки на Сицилии на сумму 98 миллионов евро, сообщило силовое ведомство.
В операции, которая прошла в различных провинциях Сицилии, области Ломбардия
, Венето
и столичного Лацио
, принимают участие 50 сотрудников Фингвардии.
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Активы принадлежат сыну и отцу по фамилии Сиверино из сицилийской провинции Катания
, которые находятся под арестом с 2021 года. Их дело по обвинению в мафиозной деятельности передано в суд. Они систематически поддерживали один из местных преступных кланов через наполнение его "кассы" и "стабильное и долгосрочное" обеспечение его членов. Обмен на эту помощь арестованные получали "защиту и содействие в расширении своей предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
Семья Сиверино первоначально занимались логистикой и транспортом в своем районе проживания, но затем "распространила свою незаконную деятельность на другие районы национальной территории, диверсифицировав ее в сторону сектора сбыта нефтепродуктов", пишет Фингвардия.
Под конфискацией оказались 70 объектов недвижимости, наличные на 1,7 миллиона евро, драгоценности и ценности на сумму более 250 тысяч евро, банковские, финансовые, личные и корпоративные активы на 16 миллионов евро.
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