https://ria.ru/20231006/mafiya-1900963147.html

У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро

У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро - РИА Новости, 06.10.2023

У итальянской мафии конфисковали имущество на почти 100 миллионов евро

Финансовая гвардия Италии в пятницу проводит конфискацию активов и имущества у мафиозной группировки на Сицилии на сумму 98 миллионов евро, сообщило силовое... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:12

2023-10-06T15:12

2023-10-06T15:13

в мире

сицилия

италия

ломбардия

мафия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17315/57/173155741_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_1a4566acb188ef60df3c0d887f768446.jpg

РИМ, 6 окт - РИА Новости. Финансовая гвардия Италии в пятницу проводит конфискацию активов и имущества у мафиозной группировки на Сицилии на сумму 98 миллионов евро, сообщило силовое ведомство. В операции, которая прошла в различных провинциях Сицилии, области Ломбардия, Венето и столичного Лацио, принимают участие 50 сотрудников Фингвардии. Активы принадлежат сыну и отцу по фамилии Сиверино из сицилийской провинции Катания, которые находятся под арестом с 2021 года. Их дело по обвинению в мафиозной деятельности передано в суд. Они систематически поддерживали один из местных преступных кланов через наполнение его "кассы" и "стабильное и долгосрочное" обеспечение его членов. Обмен на эту помощь арестованные получали "защиту и содействие в расширении своей предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Семья Сиверино первоначально занимались логистикой и транспортом в своем районе проживания, но затем "распространила свою незаконную деятельность на другие районы национальной территории, диверсифицировав ее в сторону сектора сбыта нефтепродуктов", пишет Фингвардия. Под конфискацией оказались 70 объектов недвижимости, наличные на 1,7 миллиона евро, драгоценности и ценности на сумму более 250 тысяч евро, банковские, финансовые, личные и корпоративные активы на 16 миллионов евро.

https://ria.ru/20230313/tailand-1857533889.html

https://ria.ru/20230606/protest-1876597941.html

сицилия

италия

ломбардия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сицилия, италия, ломбардия, мафия