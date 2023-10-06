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Лукашенко оценил двусторонние отношения Белоруссии и Польши - РИА Новости, 06.10.2023
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13:37 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/lukashenko-1900933497.html
Лукашенко оценил двусторонние отношения Белоруссии и Польши
Лукашенко оценил двусторонние отношения Белоруссии и Польши - РИА Новости, 06.10.2023
Лукашенко оценил двусторонние отношения Белоруссии и Польши
Минск не собирается обострять отношения с Варшавой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:37
2023-10-06T13:37
в мире
минск
польша
белоруссия
александр лукашенко
евросоюз
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Минск не собирается обострять отношения с Варшавой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства ответил на вопросы журналистов, в том числе о предстоящих в Польше парламентских выборах. "Мы были добрыми соседями (с Польшей – ред.) и будем. Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили целью обострять отношения", – приводит слова белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого", близкий к его пресс-службе. Ранее белорусские и польские военные несколько раз заявляли, что вертолеты сопредельной стороны нарушали воздушную границу. Каждый раз сторона, в чью сторону звучали обвинения, их опровергала. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230904/belorussiya-1894105296.html
https://ria.ru/20231003/lukashenko-1900091163.html
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в мире, минск, польша, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Минск, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко оценил двусторонние отношения Белоруссии и Польши

Лукашенко: Белоруссия не собирается обострять отношения с Польшей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Минск не собирается обострять отношения с Варшавой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства ответил на вопросы журналистов, в том числе о предстоящих в Польше парламентских выборах.
Военный автомобиль на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ
4 сентября, 15:34
"Мы были добрыми соседями (с Польшей – ред.) и будем. Мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили целью обострять отношения", – приводит слова белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого", близкий к его пресс-службе.
Ранее белорусские и польские военные несколько раз заявляли, что вертолеты сопредельной стороны нарушали воздушную границу. Каждый раз сторона, в чью сторону звучали обвинения, их опровергала.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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3 октября, 07:42
 
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