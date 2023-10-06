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Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях - РИА Новости, 06.10.2023
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Новости Подмосковья
 
17:00 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/lgotniki-1901003542.html
Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях
Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях - РИА Новости, 06.10.2023
Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях
С начала текущего года свыше 23 тысяч льготников из Московской области бесплатно отдохнули в санаториях, сообщает пресс-служба министерства социального развития РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:00
2023-10-06T17:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. С начала текущего года свыше 23 тысяч льготников из Московской области бесплатно отдохнули в санаториях, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года в Московской области обеспечены санаторно-курортным лечением более 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч за счет средств региона. Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение бесплатной путевки в санаторий возможно для жителей, которые имеют льготные категории: инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие. Дети-инвалиды и инвалиды первой группы получают две путевки, так как они отправляются в санаторий в сопровождении. Для получения путевки нужно подать заявление на портале госуслуг Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМагнитотерапия в санатории
Магнитотерапия в санатории - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. С начала текущего года свыше 23 тысяч льготников из Московской области бесплатно отдохнули в санаториях, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года в Московской области обеспечены санаторно-курортным лечением более 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч за счет средств региона. Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что получение бесплатной путевки в санаторий возможно для жителей, которые имеют льготные категории: инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие.
Дети-инвалиды и инвалиды первой группы получают две путевки, так как они отправляются в санаторий в сопровождении. Для получения путевки нужно подать заявление на портале госуслуг Московской области.
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