https://ria.ru/20231006/lgotniki-1901003542.html

Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях

Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях - РИА Новости, 06.10.2023

Свыше 23 тысяч льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях

С начала текущего года свыше 23 тысяч льготников из Московской области бесплатно отдохнули в санаториях, сообщает пресс-служба министерства социального развития РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:00

2023-10-06T17:00

2023-10-06T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. С начала текущего года свыше 23 тысяч льготников из Московской области бесплатно отдохнули в санаториях, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года в Московской области обеспечены санаторно-курортным лечением более 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч за счет средств региона. Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что получение бесплатной путевки в санаторий возможно для жителей, которые имеют льготные категории: инвалиды, ветераны труда, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и другие. Дети-инвалиды и инвалиды первой группы получают две путевки, так как они отправляются в санаторий в сопровождении. Для получения путевки нужно подать заявление на портале госуслуг Московской области.

https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899227470.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)