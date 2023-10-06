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У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период - РИА Новости, 06.10.2023
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16:00 06.10.2023 (обновлено: 16:26 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/lani-1900982241.html
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период - РИА Новости, 06.10.2023
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период
У питомцев "Дома лани" в Москве в октябре начался брачный период, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:00
2023-10-06T16:26
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. У питомцев "Дома лани" в Москве в октябре начался брачный период, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. &quot;В октябре у самцов европейских ланей в вольерном комплексе &quot;Дом лани&quot; Мосприроды начинается гон. &lt;...&gt; В этот период два самца, Яшка и Дзюба, начнут &quot;ухаживать&quot; за ланями-дамами — Машей, Дашей, Глашей и Месси. Всего в &quot;Доме лани&quot; проживают 12 особей: кроме взрослых, здесь можно увидеть трех годовалых самцов и трех малышей, родившихся этим летом&quot;, — рассказали в ведомстве.Отмечается, что раньше с началом гона "Дом лани" Мосприроды прекращал работу, но два года назад на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение. Теперь временное закрытие будет осуществляться только при необходимости, в зависимости от поведения самцов.
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Хорошие новости, Москва, Общество
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период

В "Доме лани" в Москве в октябре начался брачный период

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛани в вольерном комплексе "Дом лани"
Лани в вольерном комплексе Дом лани - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лани в вольерном комплексе "Дом лани". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. У питомцев "Дома лани" в Москве в октябре начался брачный период, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«

"В октябре у самцов европейских ланей в вольерном комплексе "Дом лани" Мосприроды начинается гон. <...> В этот период два самца, Яшка и Дзюба, начнут "ухаживать" за ланями-дамами — Машей, Дашей, Глашей и Месси. Всего в "Доме лани" проживают 12 особей: кроме взрослых, здесь можно увидеть трех годовалых самцов и трех малышей, родившихся этим летом", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что раньше с началом гона "Дом лани" Мосприроды прекращал работу, но два года назад на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение. Теперь временное закрытие будет осуществляться только при необходимости, в зависимости от поведения самцов.
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