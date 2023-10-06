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У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период - РИА Новости, 06.10.2023
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период
У питомцев "Дома лани" в Москве в октябре начался брачный период, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:00
2023-10-06T16:00
2023-10-06T16:26
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. У питомцев "Дома лани" в Москве в октябре начался брачный период, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В октябре у самцов европейских ланей в вольерном комплексе "Дом лани" Мосприроды начинается гон. <...> В этот период два самца, Яшка и Дзюба, начнут "ухаживать" за ланями-дамами — Машей, Дашей, Глашей и Месси. Всего в "Доме лани" проживают 12 особей: кроме взрослых, здесь можно увидеть трех годовалых самцов и трех малышей, родившихся этим летом", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что раньше с началом гона "Дом лани" Мосприроды прекращал работу, но два года назад на смотровой площадке вольерного комплекса появилось дополнительное ограждение. Теперь временное закрытие будет осуществляться только при необходимости, в зависимости от поведения самцов.
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Хорошие новости, Москва, Общество
У питомцев в "Доме лани" в Москве начался брачный период
В "Доме лани" в Москве в октябре начался брачный период