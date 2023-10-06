https://ria.ru/20231006/kurs-1900849203.html

Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа

Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа - РИА Новости, 06.10.2023

Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа

Российская валюта усиливает снижение: доллар впервые с 14 августа преодолел планку в 101 рубль, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:12

2023-10-06T08:12

2023-10-06T09:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская валюта усиливает снижение: доллар впервые с 14 августа преодолел планку в 101 рубль, следует из данных Московской биржи.Так, к 8:13 курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 101,12 рубля.Юань дорожал на 11 копеек, до 13,84 рубля.Евро прибавлял 1,13 рубля, подскочив до 106,9.Накануне рубль заметно подешевел: к закрытию торгов доллар вырос на 83 копейки, до 100,41 рубля, юань — на 10 копеек, до 13,73 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 105,77. По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.Мировые цены на нефть с утра несколько поднимаются, но по итогам недели могут показать снижение примерно на десять процентов. Это падение может стать сильнейшим с марта.

https://ria.ru/20231005/neft-1900784995.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская биржа, экономика