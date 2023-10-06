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Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа - РИА Новости, 06.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
08:12 06.10.2023 (обновлено: 09:01 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/kurs-1900849203.html
Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа
Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа - РИА Новости, 06.10.2023
Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа
Российская валюта усиливает снижение: доллар впервые с 14 августа преодолел планку в 101 рубль, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:12
2023-10-06T09:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская валюта усиливает снижение: доллар впервые с 14 августа преодолел планку в 101 рубль, следует из данных Московской биржи.Так, к 8:13 курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 101,12 рубля.Юань дорожал на 11 копеек, до 13,84 рубля.Евро прибавлял 1,13 рубля, подскочив до 106,9.Накануне рубль заметно подешевел: к закрытию торгов доллар вырос на 83 копейки, до 100,41 рубля, юань — на 10 копеек, до 13,73 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 105,77. По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.Мировые цены на нефть с утра несколько поднимаются, но по итогам недели могут показать снижение примерно на десять процентов. Это падение может стать сильнейшим с марта.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара поднялся до 101 рубля впервые с 14 августа

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 101,12 рубля впервые с 14 августа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская валюта усиливает снижение: доллар впервые с 14 августа преодолел планку в 101 рубль, следует из данных Московской биржи.
Так, к 8:13 курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 101,12 рубля.
Юань дорожал на 11 копеек, до 13,84 рубля.
Евро прибавлял 1,13 рубля, подскочив до 106,9.
Накануне рубль заметно подешевел: к закрытию торгов доллар вырос на 83 копейки, до 100,41 рубля, юань — на 10 копеек, до 13,73 рубля, евро — на 1,01 рубля, до 105,77. По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.
Мировые цены на нефть с утра несколько поднимаются, но по итогам недели могут показать снижение примерно на десять процентов. Это падение может стать сильнейшим с марта.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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