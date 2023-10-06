https://ria.ru/20231006/kuban-1901064899.html

Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес

Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес - РИА Новости, 06.10.2023

Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес

Обучающий проект "Мама на селе" запустят в Краснодарском крае в конце октября, интенсив поможет женщинам с сельских территорий региона получить необходимые... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:08

2023-10-06T20:08

2023-10-06T20:08

краснодарский край

краснодарский край

анапский район

россия

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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Обучающий проект "Мама на селе" запустят в Краснодарском крае в конце октября, интенсив поможет женщинам с сельских территорий региона получить необходимые знания для комфортного старта в предпринимательской деятельности, сообщают в социальных сетях краевого центра "Мой Бизнес". "Открыт прием заявок на новый обучающий проект "Мама на селе" от Центра "Мой бизнес". Победительница получит грант в размере 100 000 рублей на запуск или развитие ее бизнес-модели… Бесплатное обучение будет включать погружение в деловую среду, основы предпринимательской деятельности, тренинги, практикумы, мастер-классы, знакомство и обмен информацией с амбассадором проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятидневный интенсив для женщин пройдет в Анапском районе с 23 по 27 октября. Заключительным этапом станет презентация бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. "Это новый пилотный проект Центра "Мой бизнес", целью которого является популяризация женского предпринимательства в муниципалитетах и сельских территориях, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни населения, развития инфраструктуры и экономики региона в целом", подчеркивает исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. По данным центра, проект "Мама на селе" даст возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, поможет дополнить знания о ведении бизнеса, мотивирует для открытия собственного дела. Кроме того, участницы смогут пообщаться с действующими и успешными предпринимателями. Отбор участниц проходит на конкурсной основе. В приоритете участницы, проживающие на сельских территориях Краснодарского края. Мероприятие реализуют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани, добавляют в пресс-службе краевой администрации.

https://ria.ru/20231005/sezon-1900830723.html

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краснодарский край

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краснодарский край, анапский район, россия