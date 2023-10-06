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Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес - РИА Новости, 06.10.2023
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Краснодарский край
 
20:08 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/kuban-1901064899.html
Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес
Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес - РИА Новости, 06.10.2023
Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес
Обучающий проект "Мама на селе" запустят в Краснодарском крае в конце октября, интенсив поможет женщинам с сельских территорий региона получить необходимые... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:08
2023-10-06T20:08
краснодарский край
краснодарский край
анапский район
россия
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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Обучающий проект "Мама на селе" запустят в Краснодарском крае в конце октября, интенсив поможет женщинам с сельских территорий региона получить необходимые знания для комфортного старта в предпринимательской деятельности, сообщают в социальных сетях краевого центра "Мой Бизнес". "Открыт прием заявок на новый обучающий проект "Мама на селе" от Центра "Мой бизнес". Победительница получит грант в размере 100 000 рублей на запуск или развитие ее бизнес-модели… Бесплатное обучение будет включать погружение в деловую среду, основы предпринимательской деятельности, тренинги, практикумы, мастер-классы, знакомство и обмен информацией с амбассадором проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что пятидневный интенсив для женщин пройдет в Анапском районе с 23 по 27 октября. Заключительным этапом станет презентация бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. "Это новый пилотный проект Центра "Мой бизнес", целью которого является популяризация женского предпринимательства в муниципалитетах и сельских территориях, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни населения, развития инфраструктуры и экономики региона в целом", подчеркивает исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. По данным центра, проект "Мама на селе" даст возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, поможет дополнить знания о ведении бизнеса, мотивирует для открытия собственного дела. Кроме того, участницы смогут пообщаться с действующими и успешными предпринимателями. Отбор участниц проходит на конкурсной основе. В приоритете участницы, проживающие на сельских территориях Краснодарского края. Мероприятие реализуют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
https://ria.ru/20231005/sezon-1900830723.html
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краснодарский край, анапский район, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапский район, Россия
Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес

Новый обучающий проект поможет жительницам сел Кубани начать свой бизнес

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРека Псекупс и село Безымянное в Краснодарском крае
Река Псекупс и село Безымянное в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Река Псекупс и село Безымянное в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Обучающий проект "Мама на селе" запустят в Краснодарском крае в конце октября, интенсив поможет женщинам с сельских территорий региона получить необходимые знания для комфортного старта в предпринимательской деятельности, сообщают в социальных сетях краевого центра "Мой Бизнес".
"Открыт прием заявок на новый обучающий проект "Мама на селе" от Центра "Мой бизнес". Победительница получит грант в размере 100 000 рублей на запуск или развитие ее бизнес-модели… Бесплатное обучение будет включать погружение в деловую среду, основы предпринимательской деятельности, тренинги, практикумы, мастер-классы, знакомство и обмен информацией с амбассадором проекта", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пятидневный интенсив для женщин пройдет в Анапском районе с 23 по 27 октября. Заключительным этапом станет презентация бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
"Это новый пилотный проект Центра "Мой бизнес", целью которого является популяризация женского предпринимательства в муниципалитетах и сельских территориях, что, в свою очередь, способствует повышению уровня жизни населения, развития инфраструктуры и экономики региона в целом", подчеркивает исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
По данным центра, проект "Мама на селе" даст возможность женщинам сделать свой старт в бизнесе более комфортным, поможет дополнить знания о ведении бизнеса, мотивирует для открытия собственного дела. Кроме того, участницы смогут пообщаться с действующими и успешными предпринимателями. Отбор участниц проходит на конкурсной основе. В приоритете участницы, проживающие на сельских территориях Краснодарского края.
Мероприятие реализуют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
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