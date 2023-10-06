https://ria.ru/20231006/krysy-1900903980.html

Жители Красноярского края массово жалуются на нападения крыс

Жители Красноярского края массово жалуются на нападения крыс - РИА Новости, 06.10.2023

Жители Красноярского края массово жалуются на нападения крыс

Жители Красноярского края жалуются на нападения крыс возле жилых домов и общественных мест, за сентябрь грызуны покусали и напали на десять человек, среди них... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:09

2023-10-06T12:09

2023-10-06T12:09

происшествия

красноярск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

минусинск

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КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Жители Красноярского края жалуются на нападения крыс возле жилых домов и общественных мест, за сентябрь грызуны покусали и напали на десять человек, среди них ребенок, сообщает региональный главк Роспотребнадзора в Telegram-канале. "В наш адрес периодически поступают жалобы от жителей края на наличие крыс вблизи жилых домов, а также в общественных местах. Всего с начала года поступило 119 таких обращений. По каждому из них были приняты соответствующие меры. Кроме того, фиксируются случаи нападения крыс на людей — 10 инцидентов за последний месяц", - говорится в сообщении. Отмечается, что последняя жалоба содержала информацию о том, что "крыса напала и оцарапала руку ребёнка, когда он шёл по тротуару мимо мусорных баков". Пострадавшему была оказана помощь в травмпункте. Нападению крыс подвергались жители Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. "Были проведены выборочные зоологические оценки на заселённость грызунами жилых домов и их территорий в Красноярске, в результате которых установлено, что нормативный показатель по некоторым адресам превышен более чем в 92 раза. В связи с этим управлением было инициировано внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Красноярского края", - сообщает Роспотребнадзор. По решению комиссии главы муниципальных образований должны обеспечить выполнение управляющими компаниями дератизационных работ и своевременный вывоз мусора.

https://ria.ru/20220117/vladivostok-1768159261.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), минусинск