https://ria.ru/20231006/krupalla-1901011042.html

В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ

В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ - РИА Новости, 06.10.2023

В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ

Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:17

2023-10-06T17:17

2023-10-06T17:30

тино крупалла

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со ссылкой на следователей."После госпитализации лидера АдГ Тино Крупаллы в следствие инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии, судебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов", - пишет издание. Сообщается, что в крови были обнаружены лишь следы обезболивающих средств, которые политику дал врач после данного предполагаемого инцидента, в ходе которого Крупалла почувствовал боль в плече и предположил, что кто-то ему мог незаметно сделать укол.Ранее пресс-служба АдГ заявила, что медицинское обследование подтвердило, что Крупалла в ходе инцидента в баварском Ингольштадте получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом и ведётся экспертиза. Ранее сообщалось, что в среду вечером лидера АдГ госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии заявляла о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.В это воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.

https://ria.ru/20231005/adg-1900604210.html

https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тино крупалла, в мире, германия, альтернатива для германии (партия)