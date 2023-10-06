В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ
Экспертиза не выявила в крови лидера АдГ Крупаллы отравляющих веществ
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со ссылкой на следователей.
"После госпитализации лидера АдГ Тино Крупаллы в следствие инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии, судебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов", - пишет издание. Сообщается, что в крови были обнаружены лишь следы обезболивающих средств, которые политику дал врач после данного предполагаемого инцидента, в ходе которого Крупалла почувствовал боль в плече и предположил, что кто-то ему мог незаметно сделать укол.
Ранее пресс-служба АдГ заявила, что медицинское обследование подтвердило, что Крупалла в ходе инцидента в баварском Ингольштадте получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом и ведётся экспертиза. Ранее сообщалось, что в среду вечером лидера АдГ госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.
Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии заявляла о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.
В это воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.