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В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ - РИА Новости, 06.10.2023
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17:17 06.10.2023 (обновлено: 17:30 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/krupalla-1901011042.html
В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ
В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ - РИА Новости, 06.10.2023
В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ
Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:17
2023-10-06T17:30
тино крупалла
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со ссылкой на следователей."После госпитализации лидера АдГ Тино Крупаллы в следствие инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии, судебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов", - пишет издание. Сообщается, что в крови были обнаружены лишь следы обезболивающих средств, которые политику дал врач после данного предполагаемого инцидента, в ходе которого Крупалла почувствовал боль в плече и предположил, что кто-то ему мог незаметно сделать укол.Ранее пресс-служба АдГ заявила, что медицинское обследование подтвердило, что Крупалла в ходе инцидента в баварском Ингольштадте получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом и ведётся экспертиза. Ранее сообщалось, что в среду вечером лидера АдГ госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии заявляла о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.В это воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
https://ria.ru/20231005/adg-1900604210.html
https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900398343.html
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тино крупалла, в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
Тино Крупалла, В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
В крови лидера "Альтернативы для Германии" не нашли отравляющих веществ

Экспертиза не выявила в крови лидера АдГ Крупаллы отравляющих веществ

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Токсикологическая экспертиза не выявила в крови лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупаллы отравляющих веществ, сообщает издание Bild со ссылкой на следователей.
"После госпитализации лидера АдГ Тино Крупаллы в следствие инцидента на предвыборном мероприятии в Баварии, судебно-медицинская экспертиза его образцов крови не дала каких-либо особых результатов", - пишет издание. Сообщается, что в крови были обнаружены лишь следы обезболивающих средств, которые политику дал врач после данного предполагаемого инцидента, в ходе которого Крупалла почувствовал боль в плече и предположил, что кто-то ему мог незаметно сделать укол.
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Ранее пресс-служба АдГ заявила, что медицинское обследование подтвердило, что Крупалла в ходе инцидента в баварском Ингольштадте получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом и ведётся экспертиза. Ранее сообщалось, что в среду вечером лидера АдГ госпитализировали после нападения на него во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте.
Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Германии заявляла о том, что началось расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений Крупалле, однако признаков прямого физического насилия в отношении политика нет.
В это воскресенье в Баварии состоятся выборы в ландтаг. Некоторые эксперты полагают, что АдГ может добиться на них рекордно высоких результатов. В августе в Аугсбурге неизвестные избили представителя партии АдГ Андреаса Юрку. Политик сообщил, что нападавшие задавали ему вопросы относительно его планов избираться в ландтаг Баварии. По данным партии, у Юрки диагностировали гематомы и перелом лодыжки.
В последние полгода АдГ быстро набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией. В начале июля новым бургомистром германского округа Рагун-Йесниц был избран Ханнес Лот, который стал первым представителем АдГ на такой должности. В июне представитель АдГ Роберт Зессельман был избран главой округа Зоннеберг в Тюрингии.
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